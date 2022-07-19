Водителям-иностранцам отправили сотни тысяч «писем счастья»

Фото: АвтоВзгляд.
Как уверяет ГИБДД, водителям из других стран за прошедшие полгода были выписаны сотни тысяч штрафов, оформленных за нарушения, зафиксированные системами автоматической фотовидеофиксации. Так, с января по июнь включительно гости нашей страны заслужили 342 000 «писем счастья», притом более 70% — это квитанции за превышение скорости от 20 до 40 км/ч.
Алексей Кованов

Как уточняет ТАСС, иностранцам сейчас намного труднее нарушать ПДД, чем раньше. Ведь инспекторы ГИБДД, патрулируя дороги, на регулярной основе тормозят машины из других стран. В итоге, каждый остановленный автомобиль по базам данных проверяют на наличие ранее зафиксированных нарушений.

Если таковые имеются, соответствующие данные передаются сотрудникам центров автоматизированной фиксации правонарушений. И уже там владельцу авто выписывается штраф. Добавим, что обилие неоплаченных штрафов могут обернуться для иностранного гражданина запретом для въезда на территорию Российской Федерации.

Между тем, Российский союз автостраховщиков (РСА) рассказал, кто будет платить за ущерб от ДТП, устроенного приехавшим в Россию из Луганской или Донецкой областей Украины автомобилистом. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности механизма компенсаций.

превышение скорости, штрафы, ПДД, безопасность дорожного движения
19 июля 2022
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