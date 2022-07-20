ГИБДД начала жестко «бодрить» водителей, маскирующих номера от камер

Так, без малого 10 000 автовладельцев были привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков». В их числе и водители, «рассекающие» по Москве на машинах и вовсе без номеров. Санкции за подобные правонарушения, напомним, предполагают штраф на сумму 5000 рублей, либо лишение «прав» сроком до трех месяцев.

Примечательно, что некоторые индивидуумы устанавливают «жестянки» под углом, мешая «всевидящему оку» прочитать регистрационные знаки, а также ставят номера в непредусмотренных для этого местах. Куда более изощренные автовладельцы намеренно забрызгивают таблички грязью, а особо одаренные — лаком для волос. За такие проделки инспекторы ГАИ привлекают к ответственности по ч.1 упомянутой статьи, выписывая штраф за нечитаемый госномер авто на 500 рублей.

Кстати, в столице недавно начали выдавать автовладельцам номерные знаки для транспортных средств с новым кодом региона. Похоже, красивых комбинаций на регзнаках в Москве скоро сильно прибавится.