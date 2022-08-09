ГИБДД начала возбуждать уголовные дела за езду с «левым» ОСАГО

История случилась еще 18 июля, когда примерно в 05:35 на улице Кирова в городе Сыктывкаре сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов Kia Rio. За рулем находился местный житель 1990 года рождения. Полис ОСАГО, предъявленный гражданином, показался сотрудникам ГИБДД подозрительным.

На документе отсутствовала подпись и печать, кроме того, сам бланк вызывал подозрения в своей подлинности. Инспектора проверили его через сайт «Российского союза автостраховщиков» и выяснили, что документ с проверяемым номером полиса в базе данных не числится.

За езду без действующего полиса ОСАГО КоАП предполагает для водителя штраф в размере 800 рублей по ч. 2 статьи 12.37. Однако задержанный автомобилист по каким-то причинам заявил полиции, что изготовил поддельный полис сам. На этом основании против него возбудили уже уголовное дело по ч. 1 статьи 327 УК РФ, по факту «подделки, изготовления или сбыта поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». В соответствии с ней, автовладельцу грозит уже тюремное заключение на срок до двух лет.