ГИБДД начала отлавливать пьяных водителей с помощью камер

Операторы «Безопасного города» связались с дежурной частю ГИБДД и рассказали полицейским о машине с пьяным водителем на городских улицах. Параллельно они отслеживали перемещения Mercedes с помощью камер видеонаблюдения.

Через несколько минут после сообщения, экипаж ДПС остановил автомобиль с нетрезвой компанией на пересечении улиц Горького и Озерова. Инспекторы предложили оказавшейся за рулем машины 31-летней женщине пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Алкотестер показал многократное превышение допустимого уровня спирта в выдыхаемом гражданкой воздухе. «По факту нетрезвого вождения женщина была привлечена по ч. 1 ст. 12.8 КоАП», — доложили в полиции. Теперь девушке грозит лишение «прав».