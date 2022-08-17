ГИБДД начала отлавливать пьяных водителей с помощью камер

фото: МВД
«Большой Брат» в Калининграде носит имя «Безопасный город». Подглядывание за ночной жизнью столицы региона помогло полиции отловить нетрезвую девушку за рулем до того, как она совершил ДТП. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.

Согласно данным, опубликованным ГИБДД региона, операторы местного комплекса фиксации ПДД засекли ночью на улице Тельмана группу молодых людей, предположительно распивающих алкогольные напитки возле легковушки Mercedes-Benz.

В финале импровизированного застолья на крышке багажника компания погрузилась в седан, причем за руль села барышня, демонстрировавшая изрядную степень опьянения. Характерно, что один из пассажиров-мужчин даже перекрестился, плюхаясь на задний диван иномарки.

Операторы «Безопасного города» связались с дежурной частю ГИБДД и рассказали полицейским о машине с пьяным водителем на городских улицах. Параллельно они отслеживали перемещения Mercedes с помощью камер видеонаблюдения.

Через несколько минут после сообщения, экипаж ДПС остановил автомобиль с нетрезвой компанией на пересечении улиц Горького и Озерова. Инспекторы предложили оказавшейся за рулем машины 31-летней женщине пройти медосвидетельствование на предмет алкогольного опьянения. Алкотестер показал многократное превышение допустимого уровня спирта в выдыхаемом гражданкой воздухе. «По факту нетрезвого вождения женщина была привлечена по ч. 1 ст. 12.8 КоАП», — доложили в полиции. Теперь девушке грозит лишение «прав».

лишение прав, медосвидетельствование, видеофиксация, ПДД, КоАП, ГИБДД
17 августа 2022
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