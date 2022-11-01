Эксперты выяснили, сколько на самом деле российских водителей знают ПДД

​Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» аналитики сервиса «Автотека», инициировавшие исследование, в котором приняло несколько тысяч российских водителей, 43% из них определенно уверены в том, что знают ПДД. При этом 47% — это мужчины, а 39% — женщины.

Каждый день свой автомобиль эксплуатируют 53% респондентов, 36% подтвердили, что ездят на машине несколько раз в неделю, а 18% — лишь несколько раз в месяц.

В число городов с наиболее знающими Правила «рулевыми» вошли Волгоград (61%), Нижний Новгород и Челябинск (52%).

А еще стало известно, сколько россиян имеют в семье по два и более автомобилей. Подробнее — здесь.