ГИБДД будет штрафовать «за летнюю резину» как «за тонировку»

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Пролоббировав отмену моратория на редактирование ПДД, ГИБДД все сильнее перекраивает Правила. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает об очередной новелле, уготованной автомобилистам России.
Максим Строкер

На этот раз шаловливые полицейские ручки добрались до «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Этот документ фактически является одним из приложений к ПДД и утверждается правительством РФ. Теперь гаишники решили ввести в него еще и запрет езды на летних покрышках зимой, а также «на шипах» летом. Сам по себе этот запрет не нов. Однако штрафовать водителей за его нарушение у ГИБДД сейчас возможности нет — как раз потому что о покрышках, не соответствующих сезону, ничего не сказано в «Перечне».

И вот МВД подготовило и направило на рецензию в Аналитический центр при правительстве РФ новую редакцию документа. Скорее всего, эту гаишную инициативу правительство поддержит, и она вступит в силу с 1 марта 2023 года. То есть тогда же, когда в ПДД появятся и упоминания про средства индивидуальной мобильности, и запрет стоянки/остановки на «островках безопасности». После этого за еду зимой «на лете», а летом «на шипах» сотрудники ДПС начнут штрафовать водителей по части 1 статьи 12.5 КоАП — точно так же, как сейчас оформляют протоколы, например, «за тонировку».

штрафы, ПДД, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
1 ноября 2022
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