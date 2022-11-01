ГИБДД будет штрафовать «за летнюю резину» как «за тонировку»

На этот раз шаловливые полицейские ручки добрались до «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС». Этот документ фактически является одним из приложений к ПДД и утверждается правительством РФ. Теперь гаишники решили ввести в него еще и запрет езды на летних покрышках зимой, а также «на шипах» летом. Сам по себе этот запрет не нов. Однако штрафовать водителей за его нарушение у ГИБДД сейчас возможности нет — как раз потому что о покрышках, не соответствующих сезону, ничего не сказано в «Перечне».

И вот МВД подготовило и направило на рецензию в Аналитический центр при правительстве РФ новую редакцию документа. Скорее всего, эту гаишную инициативу правительство поддержит, и она вступит в силу с 1 марта 2023 года. То есть тогда же, когда в ПДД появятся и упоминания про средства индивидуальной мобильности, и запрет стоянки/остановки на «островках безопасности». После этого за еду зимой «на лете», а летом «на шипах» сотрудники ДПС начнут штрафовать водителей по части 1 статьи 12.5 КоАП — точно так же, как сейчас оформляют протоколы, например, «за тонировку».