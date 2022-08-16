В Госдуме предложили ограничить скорость электросамокатов до 5 км/ч

— Прошу вас поддержать инициативу об установлении ограничения скорости до 5 км/ч для электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности на протяжении 30 метров пешеходной зоны, предшествующей нерегулируемым пешеходным переходам, — говорится в послании Хамзаева на имя министра транспорта Виталия Савельева.

Депутат обратил внимание, что ДТП с участием электросамокатов зачастую случаются в районе нерегулируемых пешеходных переходов и связаны они с тем, что водители далеко не всегда могут прогнозировать время, за которое быстрый и мощный электросамокат приблизится к зебре. В результате пилот шустрого СИМ совершенно неожиданно для водителя оказывается под колесами его автомобиля.

На данный момент, как известно, не существует адекватного и действенного способа реализовать предложение депутата и он, скорее всего, об этом осведомлен. При этом обращает на себя внимание тот факт, что народный избранник не забыл поделиться информацией о своем письме министру с RT.