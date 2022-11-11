Новая версия резонансной аварии на «1905 года»: а уснул ли водитель

Любое событие фатально предопределено некоторым набором предшествующих ему действий. И в случае этого ДТП заявление водителя о том, что он «просто заснул за рулем», вызывает сомнения. Почему? Да потому, что на большегрузе, перевозящем строительные материалы, трудно заснуть и проехать несколько перекрестков на «красный», практически не меняя траектории движения. Поскольку техническое состояние подвески таких машин далеко от идеала, они не могут ехать прямо даже при постоянном контроле со стороны шофера.

Да и версия с отказом тормозов тоже не работает, ведь любой профессиональный водитель знает, как можно эффективно замедлить автомобиль, переключаясь на пониженные передачи. На видеоролике же видно, что непосредственно перед аварией машина скорее ускоряется, чем снижает скорость. А это говорит о том, что шофер все-таки активно управлял грузовиком. И, тем не менее, ДТП случилось.

Очевидно, что всему виной человеческий фактор, который зачастую проявляется достаточно странным образом. Но что же именно произошло? Давайте разбираться — возможно, это однажды спасет кому-то жизнь.