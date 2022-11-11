Новая версия резонансной аварии на «1905 года»: а уснул ли водитель

Любое событие фатально предопределено некоторым набором предшествующих ему действий. И в случае этого ДТП заявление водителя о том, что он «просто заснул за рулем», вызывает сомнения. Почему? Да потому, что на большегрузе, перевозящем строительные материалы, трудно заснуть и проехать несколько перекрестков на «красный», практически не меняя траектории движения. Поскольку техническое состояние подвески таких машин далеко от идеала, они не могут ехать прямо даже при постоянном контроле со стороны шофера.
Да и версия с отказом тормозов тоже не работает, ведь любой профессиональный водитель знает, как можно эффективно замедлить автомобиль, переключаясь на пониженные передачи. На видеоролике же видно, что непосредственно перед аварией машина скорее ускоряется, чем снижает скорость. А это говорит о том, что шофер все-таки активно управлял грузовиком. И, тем не менее, ДТП случилось.
Очевидно, что всему виной человеческий фактор, который зачастую проявляется достаточно странным образом. Но что же именно произошло? Давайте разбираться — возможно, это однажды спасет кому-то жизнь.
Дело в том, что при управлении автомобилем человек активно использует свои рефлексы, которые при их правильном применении существенно упрощают процесс вождения. Правда, это происходит только в том случае, если эти самые рефлексы контролирует интеллект. Если же водитель оказывается в стрессовом состоянии, то он начинает совершать нелогичные поступки. В критической ситуации разум «отключается», и бессознательные рефлексы отдают команды поведению человека. Причем в таких условиях шофер полностью теряет способность здраво оценивать происходящее.
Одним из таких рефлексов является шейно-тонический. Если в общих чертах, то смысл его работы — применительно к управлению автомобилем — заключается в том, что при концентрации взгляда на каком-либо объекте руки самопроизвольно поворачивают руль в его сторону. И чем выше уровень стресса, который испытывает водитель, тем сильнее воздействие шейно-тонического рефлекса. Вплоть до того, что любые разумные действия, способные положительно повлиять на ситуацию, попросту блокируются.
Так что мы имеем? Водитель — по невнимательности или намеренно — проехал один «красный» светофор, что сильно его встревожило. Мозг не справился со стрессом, а также резко возросшей нагрузкой и начал действовать по принципу испуганной кошки, которая в критической ситуации либо резко останавливается и шипит, либо, мгновенно ускоряясь, бежит по прямой — в надежде на то, что все закончится хорошо.
Тот шофер, вероятно, «пошел» по второму сценарию, а потому в каждый последующий момент времени усугублял положение, позволяя базовым рефлексам захватить контроль над мозгом. И даже после того, как он обнаружил на своем пути автомобиль такси, направив на него свой взгляд, он уже просто не мог предпринять никаких разумных действий, по сути, превратившись в недееспособного свидетеля, находящегося на водительском месте неуправляемого автомобиля.
Так что если во время «рулежки» вы понимаете, что не в состоянии в режиме реального времени полноценно осознавать все, что происходит вокруг вас — снижайте скорость. А заметили на дороге или рядом с ней необычную ситуацию или предмет — не концентрируйте на них свое внимание, ведь это может привести к неконтролируемому изменению траектории авто и возникновению аварийной ситуации. Всегда стараемся смотреть только в «безопасном» направлении, поскольку только в этом случае шейно-тонический рефлекс будет эффективным помощником.