На какие пункты ПДД чаще всего плюют столичные водители

Статистика ДТП — любопытная вещь. Иногда она проливает свет на процессы, скрытые от постороннего взгляда. Поэтому, бывает очень полезно проанализировать то, что происходит на наших дорогах. Как минимум, это позволит вам избежать потенциально опасных ситуаций. А значит и снизить уровень социального риска при управлении автомобилем. Так какие же нарушения ПДД попали в ТОП−5?

Прежде всего, речь идет о превышении установленной скорости движения на 20—40 км/ч! На втором месте — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой. На третьем — нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Удивительно, но некоторые люди по-прежнему считают, что пристегиваться не обязательно!

На четвертой строчке этого антирейтинга обосновалось нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в том числе движение по обочинам. Что очень характерно для жителей мегаполисов, уровень культуры которых напрямую зависит от текущего настроения. И на пятой — нарушение правил пользования телефоном водителем транспортного средства. Что поделать, но гаджеты уже стали неотъемлемой частью нашей жизни.