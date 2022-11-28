Шейно-тонический рефлекс: неожиданные нюансы страшного ДТП на улице Свободы

Итак: очередная ужасная авария. Опять с человеческими жертвами. 27 ноября в Москве на улице Свободы автомобиль Kia вылетел на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Увы, но в результате наезда и она, и один ребенок погибли (в живых остался только младенец). Причем, дорожное покрытие не было фатально скользким, а момент ДТП не сопровождался сложными погодными условиями. Так в чем же дело?
По некоторым данным, виновница происшествия утверждает, что у нее закружилась голова и она потеряла сознание. Однако, как показывает практика нашей повседневной жизни, самой частой причиной возникновения аварийных ситуаций в городе является использование мобильного телефона или экрана информационно-развлекательной системы автомобиля.
При этом страшно то, что ваш любимый мобильный гаджет имеет небольшой экран с очень большим разрешением. В результате, на нем умещается огромный массив информации. И для того, чтобы ее понять, человек непроизвольно все свои интеллектуальные ресурсы тратит именно на это, отвлекаясь от управления. Зато рефлексы, неконтролируемые мозгом, берут верх над телом, заставляя непроизвольно сокращаться мышцы сгибатели той руки, в сторону которой повернута голова. Именно так действует шейно-тонический рефлекс. Почему он?
Дело в том, что в большинстве случаев мы свой телефон размещаем справа от себя на центральной полке, или крепим по центру салона с использованием различных кронштейнов. Как только раздается звонок, или нам необходимо провести с телефоном какую-то манипуляцию, голова поворачивается вправо и правая рука тянет руль вниз. Машина начинает незаметно менять траекторию в сторону правой обочины.
В том случае, если она есть, мы ощущаем резкое изменение поведения автомобиля и реагируем на проблему быстрым возвратом т/с на безопасный курс. А вот коли вместо обочины присутствует бордюр — картина резко меняется. А все из-за того, что колесо, входя в соприкосновение с этим элементом безопасности, не отталкивается от него, опять отправляя машину на дорогу.
Боковая поверхность шины при контакте с бордюром начинает испытывать повышенное сопротивление качению. В итоге автомобиль еще плотнее прижимается к бордюру, в результате чего уже колесный диск вступает в контакт с бетоном или дорогим гранитом. Следует удар, после которого руль, вырываясь из рук, стремительно поворачивается вправо и авто взлетает над дорогой с одновременным развитием заноса задней оси в левую сторону.
Затем вывернутое переднее левое колесо практически боком встречается с асфальтом и автомобиль получает мощный опрокидывающий импульс, переворачиваясь на крышу. В этом состоянии он становится наиболее опасным как для тех, кто находится внутри, так и для пешеходов. Просто потому, что штатные системы активной и пассивной безопасности в подобной ситуации теряют свою эффективность.
Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует не пользоваться за рулем не только мобильными гаджетами, но и даже экранами штатных информационно-развлекательных систем. Естественно, что в случае необходимости разговора по телефону, особенно эмоционального, лучше остановиться в безопасном месте или использовать систему Hands Free.
…А когда материал уже был готов к публикации стало известно, что не только и, скорее всего, не столько «залипание» в мобильном телефоне привело к трагедии. Дама за рулем тупо пребывала в состоянии наркотического опьянения. А в «сумеречном» сознании отвлечение на «мобилу» еще опаснее. Ведь в этом случае человек утрачивает способность не только адекватно оценивать то, что происходит вокруг, но и сильно теряет в скорости мышления, отдавая все на откуп рефлексам. И теперь любительнице «оттопыриться» и «потрещать» по телефону грозит до 15 лет лишения свободы.