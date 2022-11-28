Шейно-тонический рефлекс: неожиданные нюансы страшного ДТП на улице Свободы

Итак: очередная ужасная авария. Опять с человеческими жертвами. 27 ноября в Москве на улице Свободы автомобиль Kia вылетел на тротуар, где сбил женщину с двумя детьми. Увы, но в результате наезда и она, и один ребенок погибли (в живых остался только младенец). Причем, дорожное покрытие не было фатально скользким, а момент ДТП не сопровождался сложными погодными условиями. Так в чем же дело?

По некоторым данным, виновница происшествия утверждает, что у нее закружилась голова и она потеряла сознание. Однако, как показывает практика нашей повседневной жизни, самой частой причиной возникновения аварийных ситуаций в городе является использование мобильного телефона или экрана информационно-развлекательной системы автомобиля.

При этом страшно то, что ваш любимый мобильный гаджет имеет небольшой экран с очень большим разрешением. В результате, на нем умещается огромный массив информации. И для того, чтобы ее понять, человек непроизвольно все свои интеллектуальные ресурсы тратит именно на это, отвлекаясь от управления. Зато рефлексы, неконтролируемые мозгом, берут верх над телом, заставляя непроизвольно сокращаться мышцы сгибатели той руки, в сторону которой повернута голова. Именно так действует шейно-тонический рефлекс. Почему он?