Чем опасна «льготная» выдача «прав» и регистрация машин новым гражданам России

При этом утвержденные «льготы» для новых граждан РФ просто фантастические. Так, выдача нового в/у будет производиться без сдачи экзамена на знание ПДД, медосвидетельствования и взимания государственной пошлины. А перерегистрация ТС не требует предъявления таможенных документов, взимания государственной пошлины, прохождения техосмотра и полиса ОСАГО.

Под действие нового порядка попадают иностранные граждане, лица без гражданства и граждане РФ, проживающие на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областях, либо проживавшие в них ранее. Установлен и крайний срок функционирования этой льготной схемы. Документы на автомобили, включая государственные регистрационные знаки, полученные водителями до 30 сентября 2022 года, необходимо заменить до 1 января 2026 года. А вот ОСАГО можно не оформлять до 1 января 2024 года.

Порталу «Автовзгляд» любопытно, не приведет ли подобная практика к возникновению различных серых схем по легализации незаконно ввезенных на территорию РФ автомобилей? И как скажется увеличение количества автомобилей с отсутствующим полисом ОСАГО на рынке автострахования? Да и незнание бывшими украинцами российских ПДД может повлечь всплеск ДТП.