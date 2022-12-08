Съест и не подавится: ГИБДД получила психологическое супероружие против «борзых» водителей

Пятидестистраничный труд под названием «Совершенствование коммуникативных компетенций сотрудников ДПС Госавтоинспекции» начинается с сетований на тяготы и сложности повседневного общения инспектора с агрессивными участниками дорожного движения. Которые так и норовят оскорбить служивого или психологически манипулировать его сознанием.
По ходу «пьесы», в «методичке» рассматриваются несколько типовых конфликтных ситуаций на дороге. Среди них: «водитель легковушки требует назвать причины остановки», «остановка грузовика с нечитаемым госномером», «водитель отказывается выйти из машины» и ряд других. Практически везде полицейскому рекомендуется быть уверенным в себе, вежливым, спокойным и т. п., дабы пресекать конфликты с гражданами.
Далее приводятся конкретные рекомендации по общению гаишника с водителями. Например, полицейскому следует «занять удобное для вас и гражданина пространственное положение (угол между вами должен быть 90 градусов) — это способствует установлению доверия». И не придвигаться к водителю ближе чем на 45 сантиметров. Возбужденному и агрессивному человеку служивый должен дать возможность и время выговориться и успокоиться, вещает «методичка». Еще один ее совет сотруднику: внимательно слушать гражданина и, цитируем: «использовать кивки головой» — тоже для установления пущего доверия.
В другой части манускрипта работнику ГИБДД предписывается «подчеркивать социально-одобряемые качества и достоинства водителя». Делать это следует с применением нехитрых приемов НЛП: фразами типа «Вы внимательный и наблюдательный человек», «благодаря Вашей поддержке удалось…», «Вы правильно оценили обстановку, поэтому…» и т. п.
А если гражданин агрессивен, полицейскому предлагается сказать ему: «Давайте договоримся о проявлении корректности и уважения друг к другу». Ну какой бандюган не растает перед милашкой-инспектором после тподобной фразы, не правда ли?
Все прочие рекомендации выдержаны в примерно таком же ключе. И как же служивые жили до сих пор без этого нравоучения? Но теперь-то теоретики из НИЦ БДД МВД и столичного Университета МВД выполнили свой священный долг и занесли «доброе-вечное» в широкие массы сотрудников ДПС! Пусть и в своем виртуальном представлении о том, как дорожные полицейские общаются с автомобилистами на просторах России.
Между тем, рядовые водители прекрасно знают, на какие бездны «психологизма» способен среднестатистический гаец, остановивший тебя где-нибудь на трассе под Челябинском. И как такому служивому глубоко плевать на все это «доверие» и «бесконфликтность», когда ему позарез нужны либо твои деньги, либо штрафной протокол. Этот боец ДПС «съест на завтрак» любого психолога из московского кабинета с его рекомендациями. И не подавится.