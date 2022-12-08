Съест и не подавится: ГИБДД получила психологическое супероружие против «борзых» водителей

Пятидестистраничный труд под названием «Совершенствование коммуникативных компетенций сотрудников ДПС Госавтоинспекции» начинается с сетований на тяготы и сложности повседневного общения инспектора с агрессивными участниками дорожного движения. Которые так и норовят оскорбить служивого или психологически манипулировать его сознанием.

По ходу «пьесы», в «методичке» рассматриваются несколько типовых конфликтных ситуаций на дороге. Среди них: «водитель легковушки требует назвать причины остановки», «остановка грузовика с нечитаемым госномером», «водитель отказывается выйти из машины» и ряд других. Практически везде полицейскому рекомендуется быть уверенным в себе, вежливым, спокойным и т. п., дабы пресекать конфликты с гражданами.

Далее приводятся конкретные рекомендации по общению гаишника с водителями. Например, полицейскому следует «занять удобное для вас и гражданина пространственное положение (угол между вами должен быть 90 градусов) — это способствует установлению доверия». И не придвигаться к водителю ближе чем на 45 сантиметров. Возбужденному и агрессивному человеку служивый должен дать возможность и время выговориться и успокоиться, вещает «методичка». Еще один ее совет сотруднику: внимательно слушать гражданина и, цитируем: «использовать кивки головой» — тоже для установления пущего доверия.