ГИБДД отчиталась о резком снижении числа погибших в авариях

– Общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России за 11 месяцев 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,2%, число погибших в этих ДТП — на 5,7%, раненых — на 5,3%, — сообщают в ведомстве.

Полиция считает наиболее распространенными причинами дорожных инцидентов следующие нарушения: выбор водителями скорости, не соответствующей конкретным условиям движения, нарушение правил проезда перекрестков, выезд на полосу встречного движения, неправильный выбор дистанции. При этом по трем последним из вышеназванных видов нарушений гаишники отмечают заметное снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падает и число самих ДТП, и их жертв.

В частности, с начала 2022 года зафиксировано более 19 500 аварий вызванных нарушением правил проезда перекрестков. Это на 6,5% меньше, чем в прошлом году. Что касается инцидентов из-за выездов «на встречку», то в январе-ноябре 2022-го их случилось около 9500 — на 8,7% меньше, чем за тот же период года предыдущего. Неправильно выбранная дистанция за текущий вызвала 11 500 дорожных происшествий с пострадавшими — почти на 10% меньше, чем за 11 месяцев 2021-го.

Лидерами по снижению количества аварий с пострадавшими по итогам 11 месяцев 2022 года стали Чеченская Республика, Брянская и Тверская области, сообщает ТАСС.