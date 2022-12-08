Почему из-за вежливых водителей все чаще гибнут пешеходы

В городах стало больше интеллигентных водителей, предупредительно пропускающих пешеходов даже на нерегулируемых переходах. Казалось бы наша жизнь меняется в лучшую сторону! Но нет. Проблем стало больше. Оказывается, благоприятная среда обитания начинает расслаблять некогда очень осторожных, недоверчивых и юрких людей.

Раньше, уже при подходе к «зебре», человек напрягался. Пытался заранее оценить обстановку, контролировал наличие и скорости движения машин. И прежде чем делать шаг на проезжую часть, переходил в состояние потенциальной жертвы, готовой к быстрой и правильной реакции на появление авто с любой возможной и невозможной стороны. Сейчас же в больших городах уже давно принято пропускать пешеходов, даже если они еще не вышли на проезжую часть. Водители останавливаются, давая возможность человеку перейти дорогу. И это явление носит практически массовый характер. И вот парадокс.

Большое число вежливых водителей незаметно усыпляет бдительность пешеходов, даря им ложную надежду на то, что мир доброжелателен, благоприятен и вращается исключительно вокруг них. Эта ситуация изменила поведение людей.