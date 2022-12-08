Почему из-за вежливых водителей все чаще гибнут пешеходы

В городах стало больше интеллигентных водителей, предупредительно пропускающих пешеходов даже на нерегулируемых переходах. Казалось бы наша жизнь меняется в лучшую сторону! Но нет. Проблем стало больше. Оказывается, благоприятная среда обитания начинает расслаблять некогда очень осторожных, недоверчивых и юрких людей.
Раньше, уже при подходе к «зебре», человек напрягался. Пытался заранее оценить обстановку, контролировал наличие и скорости движения машин. И прежде чем делать шаг на проезжую часть, переходил в состояние потенциальной жертвы, готовой к быстрой и правильной реакции на появление авто с любой возможной и невозможной стороны. Сейчас же в больших городах уже давно принято пропускать пешеходов, даже если они еще не вышли на проезжую часть. Водители останавливаются, давая возможность человеку перейти дорогу. И это явление носит практически массовый характер. И вот парадокс.
Большое число вежливых водителей незаметно усыпляет бдительность пешеходов, даря им ложную надежду на то, что мир доброжелателен, благоприятен и вращается исключительно вокруг них. Эта ситуация изменила поведение людей.
Теперь, подходя к переходу, многие из нас не задумываются, что могут сразу уехать на капоте чужого автомобиля. Поскольку в их голове уже сформировался шаблон действий, в соответствии с которым они чувствуют свое превосходство над любым транспортным средством. Независимо от его скорости и габаритов.
И это превосходство иногда проявляется в преднамеренном выходе буквально под колеса двигающегося автомобиля с попыткой его принуждения к остановке. Без всяких сомнений в том, сумеет ли тяжелое т/с вовремя затормозить. А если и не остановится, то он сам виноват. Видимо, действует логика: «пусть я попаду в больницу, зато он — в тюрьму»! И, на самом деле, странно, что инстинкт самосохранения уступает деструктивной модели поведения.
Целью которой — поднятие собственного статуса в глазах того, кто находится за рулем. Предположим, машина остановилась, после чего пешеход с чувством собственного достоинства уже без страха и сомнений начинает идти навстречу своей печальной судьбе. Очень часто в этот момент все его внимание сосредоточено уже не на дороге: ведь там он все расставил на свои места! Зато есть телефон.
Естественно ничего, кроме него он уже и не видит. Необходимо учитывать и то, что сейчас зима и многие пользуются капюшонами, очень сильно ограничивающими поле зрения. В любом случае — природная осторожность притупляется. Однако на дороге есть не только вежливые и законопослушные водители.
Количество маргиналов, пренебрегающих общими правилами поведения за рулем, принципиально, увы, не сократилось. И они, проигнорировав или не обратив внимание на поведение других автомобилей, пытаются доказать свое мастерство. И без снижения скорости проезжают по пустому, на их взгляд, перекрестку или переходу. Дальше все зависит от воли случая. Что и приводит к росту печальной статистики.
Иначе говоря, если вы видете, что при вашем приближении к пешеходному переходу остановились все машины, это совсем не означает, что вы можете беззаботно преодолеть «зебру». Вы, как опытный джедай, обязаны быстро, собранно и профессионально пересечь дорогу, находясь в готовности в любой момент отреагировать на угрозы со стороны темных сил мобильности. И только оказавшись за пределами проезжей части можете позволить себе слегка расслабиться.