Без штрафов с камер: можно ли попасть в базу «белых» госномеров

«Особенных» госномеров, как заявляют специалисты, немало, но внести свой регзнак в этот «белый список» невозможно: туда попадают только машины МВД, которые закреплены за конкретными людьми. Кстати, для поклонников легенды «АМР-МММ-ООО-ААА» — это самые обыкновенные, ничем не примечательные номера со случайным набором букв и цифр. Никакая комбинация автоматически право ездить по автобусной полосе не дает. А получить авто с «экстравозможностями» можно только за определенные заслуги перед государством, но никак не за деньги, уж слишком высок уровень принятия подобного решения.

Откуда же взялась история про «белый список»? Как и множество других «приключенческих сериалов про взятки» она родом с югов, где в начале эпохи цифровизации дорог горячие парни использовали родственные связи и мелкую мзду для уклонения от оплаты нарушений. Принцип действия был следующий: до появления «Паутины» — федеральной сети — существовали региональные, то есть в каждом субъекте работал свой отдел полиции, занимающийся обработкой штрафов с камер. При определенной сноровке и стремлении в этом отделе находили желающих «нагреть карман»: фото конкретного номера изымались из системы вручную и отправлялись в брак.

Но так было в начале века — пресекли жестко. Сегодня это физически невозможно: как только оператор бракует подряд три нарушения одного и того же автомобиля, у отдела внутренней безопасности «загорается красная лампочка» и автоматически инициируется проверка. Так что история про «белый список» — не более чем очередная интернет-легенда, которая зиждется на незнании принципов работы комплексов фотовидеофиксации. Единственный вариант перестать быть «спонсором» — не нарушать. Другого не дано.