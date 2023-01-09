В январе камеры начнут выписывать автовладельцам новый штраф на 10 000 рублей

фото АвтоВзгляд
С 11 января 2023 года водительскую братию ждут новые крупные штрафы: именно с этой даты вступают в силу новые правила оформления «писем счастья» комплексами фото- и видеофиксации. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем это грозит автовладельцам.
Максим Строкер

Речь идет о том, что с 11 января по ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» водителей начнут штрафовать еще и с помощью комплексов автоматической фиксации.

Напомним, что с 14 июля 2022 года в России заработали «усиленные» наказания для автомобилистов за выброшенный из машины мусор. Гражданину за это стал грозить штраф в размере 10 000—30 000 рублей. А если человек попался на выгрузке отходов с грузовика, да еще не в первый раз, то ему «светит» санкция вплоть до 200 000 рублей.

До сих пор оформлять протоколы по таким нарушениям имели право лишь сотрудники полиции либо инспектора Гослеснадзора, лично «застукавшие» автовладельца на месте преступления. А с 11 января для этого будет достаточно материалов с комплекса автоматической фиксации. Заметим также, что нынешний уровень развития программного обеспечения камер ГИБДД позволяет засечь даже выброшенную на ходу из машины пачку из-под сигарет. Что открывает перед властями широкие возможности наказания водителей по совершенно новой для них статье КоАП.

штрафы, видеофиксация, ПДД, КоАП, ГИБДД
9 января 2023
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