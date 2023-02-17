Почему одни гаишники включают мигалки, стоя на обочине, а другие — нет

Согласно административному регламенту ГИБДД, останавливать водителей инспекторы обязаны в местах, где это разрешается Правилами дорожного движения. Неужели придорожные полицейские не имеют права тормозить «рулевых» под знаком, запрещающим стоянку или остановку? Как бы не так!

Тот же регламент предполагает и исключения, которыми гаишники регулярно пользуются, порой даже вынуждая водителей нарушать ПДД. Например, проехать по требованию регулировщика на запрещающий сигнал светофора, совершить выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, или выкатиться на «выделенку». Про пробки, которые частенько происходят по вине якобы доблестных блюстителей правопорядка, даже не хочется упоминать.

Факт остается фактом: остановить машину гаишники могут в любом месте и на любом участке проезжей части или ее отсутствия. Правда, для этого патрульный автомобиль должен обозначить место остановки включенным проблесковым маячком, а также «другими средствами регулирования и организации дорожного движения». Например, конусами, которыми тоже систематически пользуются служивые, искусственно сужая несколько рядов дорожного движения до одного. Им так попросту легче фильтровать проезжающий транспорт, толкающийся в заторе, сознательно организованном ДПС. В общем, включил мигалку на служебной машине, расставил конусы, где и когда захотелось, да «бомби» — не хочу!