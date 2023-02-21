В России побит рекорд по количеству штрафов ГИБДД за год

За 2022 год инспекторы ГИБДД выписали россиянам за нарушения ПДД 201 млн. постановлений. Это на 12% больше, чем за 2021-й. Общая сумма штрафов достигла 136,8 млрд. рублей — на 6,7% больше, чем прошлом году. А это примерно соответствует размеру годового бюджета Архангельской или Саратовской областей. Статистика утверждает, что свыше 90% всех постановлений вынесено на основании материалов, полученных с помощью камер автоматической фиксации — 183,5 млн. Что на 14% больше, чем в 2021-ом (112,8 млрд. рублей, прирост — 8%).

Судя по всему, увеличение числа штрафов связано с ростом количества камер ГИБДД на дорогах страны. К концу 2022 года размер их «парка» превысил 25 000 единиц. При том, что годом ранее представители ГИБДД отчитывались примерно о 23 000 штуках. Прибавка составила 8%. Как видим, прослеживается прямая зависимость между этим показателем и ростом взысканий за нарушения ПДД в денежном выражении: комплексов за год стало больше на 8%, и суммы штрафов за тот же период увеличились на те же 8%.

С точки зрения наполняемости региональных бюджетов, куда поступают деньги от штрафов за нарушения ПДД, это обстоятельство — наилучшая мотивация для дальнейшего увеличения сети камер. А для маскировки такого метода пополнения финансовых балансов чиновники стандартно применяют рассуждения о безопасности дорожного движения.