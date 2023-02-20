Могут ли сотрудники ГИБДД фотографировать «права» и СТС остановленного водителя

Фото: АвтоВзгляд
Недавно в редакцию портала «АвтоВзгляд» пришло письмо от нашего читателя, который в ходе общения с инспектором ДПС столкнулся с тем, что служивый сфотографировал его «права» и СТС. Правомерны ли подобные действия со стороны сотрудников ГИБДД, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Безусловно, остановив водителя на проезжей части, полицейские с ходу не хватаются за мобильный телефон или служебный планшет, чтобы сфотографировать документы «рулевого».

Как правило, к подобным действиям гаишники прибегают с целью фиксации личных данных в случае необходимости сбора доказательств того или иного правонарушения. Причем по закону «О полиции» делать они это могут с полным, что ни на есть правом.

Фото: АвтоВзгляд

Вы удивитесь, но у полицейских имеются неформальные «черные списки», куда попадают, на их взгляд, проблемные водители. В основном, это злостные нарушители ПДД и автохамы. Если раньше, к примеру, сотрудники ДПС оставляли на шоферской «корочке» едва заметные отметки, дающие понять коллегам из ГИБДД, что данного водителя следует проверять с особым пристрастием, то теперь, в эру диджитализации достаточно иметь лишь фото документов сомнительного гражданина.

Как известно, «пробить» шофера правоохранители имеют возможность по телефону, обратившись к своим коллегам в дежурную часть, либо воспользовавшись доступом к базе данным через полицейский планшет. Но если вы ничего не нарушали, а стражи порядка фиксируют ваши документы посредством фото- или видеосъемки, то впору поинтересоваться причиной подобных действий. Конечно, вряд ли на руку вам сыграют знания закона «О персональных данных», но обращение на горячую линию ГИБДД наверняка утихомирит «гайцов», возжелавших пополнить свою фотогалерею.

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21 февраля 2023
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