Могут ли сотрудники ГИБДД фотографировать «права» и СТС остановленного водителя

Безусловно, остановив водителя на проезжей части, полицейские с ходу не хватаются за мобильный телефон или служебный планшет, чтобы сфотографировать документы «рулевого».

Как правило, к подобным действиям гаишники прибегают с целью фиксации личных данных в случае необходимости сбора доказательств того или иного правонарушения. Причем по закону «О полиции» делать они это могут с полным, что ни на есть правом.