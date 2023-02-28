ГИБДД отказалась бороться с нарушителями ПДД на электросамокатах

— С точки зрения правоприменения в отношении пользователей СИМ я бы не стал как-то акцентировать сильно на этом внимание. Не будет, конечно, полиция гоняться за ними по тротуарам, паркам, догонять, измерять скорость СИМ, — заявил Митрошин.

Хотя, по его словам, сотрудники ГИБДД в принципе имеют все полномочия для того, чтобы остановить и оформить постановление о штрафе в отношении гражданина, перемещающегося на электросамокате, если последний нарушает ПДД. Кроме того, сделать это в праве и участковый полицейский на вверенном ему участке.

Напомним, что 1 марта 2023 года вступают в силу поправки в ПДД, которые официально присваивают статус СИМ электросамокатам, электрoскейтбордам, гирoскутерам, сегвеям, моноколесам и иным подобным средствам передвижения. На них разрешается двигаться со скоростью не более 25 км/ч по тротуарам, а также велосипедным и пешеходным дорожкам. Кроме того, закон ограничивает их массу на уровне не более 35 кг.