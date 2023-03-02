Минпросвещения разрешило получать «права» по ускоренной программе

Без лишнего шума и пыли с 1 марта 2023 года вступил в силу приказ Минпросвещения №861, где прописаны новые программы обучения водителей. Пожалуй, наиболее существенным в документе можно считать раздел, касающийся методики получения водителем, уже имеющим в «правах» категорию «В» (легковой автомобиль), еще и категории «А» (мотоцикл). Теперь вместо полного «курса молодого мотобрата» продолжительностью 84 часа желающий открыть для себя новые «мотогоризонты» будет обучаться в автошколе гораздо меньшее время.

Сокращенный курс рассчитан максимум на 28 часов — без лишней теории. В нем 18 часов отведено практическим занятиям, четыре часа — ознакомлению с устройством и обслуживанием мотоциклов и шесть часов — «основам управления» такими ТС. Предполагается, что на прохождение «урезанной» программы абитуриенту потребуется меньше месяца — в то время как полный цикл обучения мотоделу в автошколе длится обычно два. Стоимость также будет заметно ниже — как минимум вдвое.

Заметим, что экзамен в ГИБДД на получение мотоциклетных «прав» после прохождения «усеченного» курса останется полноценным, без каких-либо «поблажек».