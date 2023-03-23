Как ГИБДД лишает водителей «прав» из-за перегоревшего дополнительного стоп-сигнала

Проблемы из-за «сдавшегося» фонаря возникают потому, что Техрегламент таможенного союза требует, чтобы все штатные световые приборы автомобиля в процессе его движения были исправными и работоспособными. Дополнительный стоп-сигнал — это тоже штатный электроприбор машины. И по букве закона, эксплуатировать транспортное средство можно лишь, когда он в порядке. Если нет — ставь железного коня на прикол до тех пор, пока не починишь.

Об этой тонкости прекрасно осведомлены сотрудники ГИБДД. Чаще всего они не обращают внимания на «стопари» автомобиля, остановленного для проверки документов. Но периодически у них случаются всякие тематические «рейды» или «месячники», в ходе которых они целенаправленно «вынюхивают» всевозможные проблемы с техническим состоянием машин. И перегоревшая лампочка в дополнительном стоп-сигнале в такой момент может оказаться очень некстати.

Заметивший ее сотрудник оформит 500-рублевый протокол по статье 12.5 КоАП за управление машиной «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Хотя некоторые инспекторы в подобных случаях почему-то выписывают аналогичного размера штраф по 12.20 КоАП — «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами».