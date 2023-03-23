Как ГИБДД лишает водителей «прав» из-за перегоревшего дополнительного стоп-сигнала

Проблемы из-за «сдавшегося» фонаря возникают потому, что Техрегламент таможенного союза требует, чтобы все штатные световые приборы автомобиля в процессе его движения были исправными и работоспособными. Дополнительный стоп-сигнал — это тоже штатный электроприбор машины. И по букве закона, эксплуатировать транспортное средство можно лишь, когда он в порядке. Если нет — ставь железного коня на прикол до тех пор, пока не починишь.
Об этой тонкости прекрасно осведомлены сотрудники ГИБДД. Чаще всего они не обращают внимания на «стопари» автомобиля, остановленного для проверки документов. Но периодически у них случаются всякие тематические «рейды» или «месячники», в ходе которых они целенаправленно «вынюхивают» всевозможные проблемы с техническим состоянием машин. И перегоревшая лампочка в дополнительном стоп-сигнале в такой момент может оказаться очень некстати.
Заметивший ее сотрудник оформит 500-рублевый протокол по статье 12.5 КоАП за управление машиной «при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Хотя некоторые инспекторы в подобных случаях почему-то выписывают аналогичного размера штраф по 12.20 КоАП — «Нарушение правил пользования внешними световыми приборами».
Но это не принципиально, поскольку параллельно оформляется требование устранить неисправность. И это главная «засада» в данном случае. Если у вас нет с собой запасной лампочки или отсутствуют навыки ее замены, на машине ехать дальше не получится. Служивый сообщит водителю, что тому предстоит вызвать эвакуатор, а потом в 10-дневный срок представить отремонтированное ТС под светлы очи работников местного отделения ГИБДД.
Не выполнишь это предписание в срок — получишь приостановку регистрации твоего авто. Продолжишь после этого на нем ездить, и тебя опять остановит патруль ДПС — разговор пойдет о статье 12.1 КоАП. Она толкует об «управлении ТС, не зарегистрированным в установленном порядке». На первый раз она предусматривает 800 рублей штрафа, а при повторном «попадалове» — лишение водителя «прав» на срок до трех месяцев.
Заметим, что в российских регионах полицейские, повторно остановив машину с неработающим стоп-сигналом, порой сразу «заходят с козырей»: оформляют водителя по статье 19.3 КоАП — за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По ней можно «загреметь» на 15 суток административного ареста.
Так что лампочки в «стопарях» стоит менять вовремя. Во избежание описанного выше комка проблем с ГИБДД.