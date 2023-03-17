Водителям грозят подленькие штрафы «за вафельницу», которую невозможно заметить

В этом материале речь пойдет о перекрестках. Вернее — о «письмах счастья», которые водителям «прилетают» за совершенные здесь нарушения. А конкретно о наказаниях по ч. 1 ст. 12.13 КоАП за «выезд на перекресток… в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении». Штраф за это сейчас равен 1000 рублей. В больших городах, и особенно в Москве, местные власти и придорожная полиция уже давно применяют для фиксации «преступлений» по этой статье камеры автоматической фиксации.
Чаще всего штрафуют водителей, когда в результате затора их ТС остаются стоять посреди пересечения улиц и после того как для них загорается красный сигнал светофора. Чтобы и камере было удобно определять границы перекрестка, и водитель понимал, где расположена «запретная зона», в таких местах на асфальт обычно наносится разметка в виде желтой «вафельницы».
В ПДД она обозначается как разметка 1.26 — «сетка» из диагонально пересекающихся линий, ограниченная одинарными сплошными все того же желтого цвета. В свое время в Москве на довольно многих перекрестках появились подобные «художества». Причем как на тех, где заторы — обычное дело, так и там, где пробки крайне редки. И не везде, кстати, вафельную разметку контролируют камеры ГИБДД.
Водители, видя желтую «вафлю» на асфальте, стараются не выезжать на нее, опасаясь штрафов, даже если в данном месте никаких комплексов фиксации нет и никогда не было. Не исключено, что именно отсутствие ожидаемого количества штрафов с «перекресточных» камер подтолкнуло власти на «дерзкий эксперимент». Недавно на части московских перекрестков «вафельницу» стерли напрочь. А по ее бывшим границам намалевали двойную сплошную желтую линию разметки. Мол, вот они — края перекрестка, граждане водилы, на них ориентируйтесь. Кто в заторе «зависнет» внутри них — получит штраф.
Но фишка в том, что желтой двойной сплошной линии постоянной разметки в ПДД просто нет. И не удивительно, что водители на нее не обращают внимания, заезжают (в отсутствии привычной «вафельницы») под камеры, контролирующие перекресток, и получают «письма счастья» на 1000 рублей. И с точки зрения закона наказывают их правильно, не придерешься.
А вот с позиций чистоплотности, маневр с демонстративным удалением одобренной ПДД разметки выглядит как лукавое приглашение нарушать. Выезжай, дорогой, на перекресток, ничего страшного, коли не успеешь проехать его на свой «зеленый» — с кем не бывает… А потом бах — штраф. Очень в духе чиновничества, привыкшего «сшибать» миллионы шальных рублей с автомобилистов, наивно продолжающих верить в наличие здравого смысла у «ответственных пиджаков» всех калибров.