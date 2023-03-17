Водителям грозят подленькие штрафы «за вафельницу», которую невозможно заметить

В этом материале речь пойдет о перекрестках. Вернее — о «письмах счастья», которые водителям «прилетают» за совершенные здесь нарушения. А конкретно о наказаниях по ч. 1 ст. 12.13 КоАП за «выезд на перекресток… в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении». Штраф за это сейчас равен 1000 рублей. В больших городах, и особенно в Москве, местные власти и придорожная полиция уже давно применяют для фиксации «преступлений» по этой статье камеры автоматической фиксации.

Чаще всего штрафуют водителей, когда в результате затора их ТС остаются стоять посреди пересечения улиц и после того как для них загорается красный сигнал светофора. Чтобы и камере было удобно определять границы перекрестка, и водитель понимал, где расположена «запретная зона», в таких местах на асфальт обычно наносится разметка в виде желтой «вафельницы».

В ПДД она обозначается как разметка 1.26 — «сетка» из диагонально пересекающихся линий, ограниченная одинарными сплошными все того же желтого цвета. В свое время в Москве на довольно многих перекрестках появились подобные «художества». Причем как на тех, где заторы — обычное дело, так и там, где пробки крайне редки. И не везде, кстати, вафельную разметку контролируют камеры ГИБДД.