Как с помощью видеорегистратора устроить большие проблемы инспектору ГИБДД

Часто в ходе практического экзамена в ГИБДД кандидат в водители допускает ошибки и отправляется на пересдачу. Порой, особенно когда повторное испытание принимает тот же инспектор, у будущего драйвера складывается ощущение, что экзаменатор его специально «валит». Заметим, что такого рода подозрения иной раз отнюдь не беспочвенны. Таким образом нечистоплотный сотрудник «намекает» будущему водителю, что за получение заветного пластикового удостоверения следует заплатить мзду.

Заподозрив представителя ГИБДД в пристрастности, экзаменуемый может потом доказать, что его «завалили» необоснованно, считает Виктор Травин. Сейчас каждая экзаменационная машина должна быть оборудована служебными видеорегистраторами, которые фиксируют процесс сдачи экзамена. Такая видеозапись может стать доказательством любых нарушений в процессе проверки навыков вождения.

— Потом информация переносится на электронные носители и хранится не менее одного месяца. В случае подачи жалобы запись должна сохраняться не менее года. Если вы не согласны с действиями экзаменатора, напрягайте комиссию в ГИБДД — пусть исследуют свою видеозапись на предмет нарушений, — рекомендует ведущий программы «Право руля» на «Авторадио» Виктор Травин.