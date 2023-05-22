Конституционный суд запретил дважды штрафовать водителей за сбитых пешеходов

Речь идет о двух статьях КоАП: 12.18 (непредставление преимущества пешеходу", штраф — 500—2500 рублей) и 12.24 (нанесение вреда здоровью в ДТП, от 2500 рублей штрафа до лишения «прав» на 1,5 года). Конституционный суд (КС) опубликовал результат рассмотрения дела гражданина по фамилии Чепурной. Он наехал на ребенка в городе Вольске Саратовской области. Сначала водитель получил за это от ГИБДД штраф на 1500 ₽ по ст. 12.18 КоАП, а затем райсуд лишил его ВУ уже по ст. 12.24 КоАП, поскольку у пострадавшего оказалась сломана рука.

Гражданин решил обжаловать двойное наказание в судах и в конце концов дошел до Конституционого, ссылаясь на положения ч. 5 ст. 4.1 КоАП и ст. 50 Конституции РФ. В своем решении КС поручил законодателю (Госдуме) устранить возможность двойного наказания водителя за одно и то же нарушение. А до того момента КС ввел запрет на одновременное применение ст. 12.18 и 12.24 КоАП. Он постановил, что когда дело автомобилиста, сбившего пешехода, попадет в суд, при его рассмотрении следует сначала отменить наказание гражданина по 12.18 КоАП и только потом применять в его отношении ст. 12.24 КоАП.