Депутаты не разрешили автомобилистам доносить друг на друга

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Законопроект о легализации мобильных приложений для личных смартфонов, фиксирующих и передающих в полицию данные о нарушениях ПДД, был внесен правительством в Госдуму аж в 2017 году. Через пару лет, в 2019-ом, его даже приняли в первом чтении. Потом на некоторое время забыли, а теперь снова вспомнили: рассмотрение поправок в КоАП, подразумевавших узаконивание «стукачества» граждан друг на друга, отложили на неопределенный срок.
Максим Строкер

Законопроект фактически легализовывал федеральное мобильное приложение, аналогичное по функционалу столичному «Помощнику Москвы». Неофициально глобального «помощника» именовали «Народным инспектором». Предполагалось, что его смогут устанавливать на свои гаджеты все желающие и фиксировать различные нарушения ПДД. А на основании этих материалов фотовидеофиксации ГИБДД будет рассылать штрафы. Но, судя по всему, вопросов к этой идее оказалось больше, чем ожидаемых плюсов от ее внедрения.

— Остаются неразрешенными вопросы о порядке фиксации, обработки и направления информации, что может повлечь на практике возникновение спорных ситуаций и нарушение процессуальных прав граждан. Дальнейшая работа над законопроектом представляется неактуальной, — сказано в заключении об отказе от рассмотрения законопроекта.

Вероятно, речь идет о претензиях, аналогичных тем, что юристы предъявляют к «Помощнику Москвы». Главная из них заключается в том, что при автоматической фиксации нарушений камера действует без вмешательства человека. А в случае «Помощника Москвы» съемка происходит (или не происходит) исключительно по воле «рандомного» владельца смартфона. Объективность и точность работы которого к тому же не подтверждена регулярными поверками, как того требует процедура эксплуатации любого средства автоматической фиксации нарушений ПДД.

штрафы, письма счастья, ПДД, госдума, КоАП, безопасность дорожного движения
26 мая 2023
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