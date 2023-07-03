Глава ГИБДД Черников рассказал, сколько россиян уже оформили «электронные права»

Как заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в интервью «Российской газете», опытная эксплуатация программы, благодаря которой водители могут использовать свой смартфон вместо водительского удостоверения, проведена успешно. Приложение, разработанное Министерством цифрового развития, скачивает с сервиса «Госуслуги. Авто» данные СТС, а также выписку с информацией о водителе и позволяет продемонстрировать их инспекторам ГИБДД прямо с экрана «мобильника».

Между тем, этот способ использования водительских «прав» все еще не закреплен в Правилах дорожного движения (ПДД), и сотрудники Госавтоинспекции часто просят водителей предоставить обычное пластиковое удостоверение. При его отсутствии, в соответствие со статьей 12.3. КоАП РФ, водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

Как рассказал Михаил Черников, работы по согласованию проекта постановления правительства РФ «о внесении изменений в Правила дорожного движения», чтобы узаконить «электронные права», уже ведутся. Когда его примут, водитель сможет хранить пластиковые ВУ и СТС дома, а пользоваться только смартфоном.