Ученье — тьма: Минпросвещения хочет выпускать на дороги неподготовленных водителей

В Минпросе считают, что новоиспеченные обладатели «прав» сейчас выезжают на дороги чересчур умелыми. И требуется срочно подправить программы их подготовки в автошколах. Для чего был сооружен соответствующий приказ. Его текст попал для оценки в рабочую группу Аналитического центра при Правительстве страны.

— Самое поразительное в представленном министерством приказе то, что он охватывает лишь 16 из 64 существующих программ подготовки водителя. По сути предлагается готовить водителей по новым методикам, а переподготавливать (когда, например, переучиваются с категории «В» на «С») — по-старому! Сейчас весь этот комплекс программ четко и логично увязан между собой. А как прикажете учить в автошколах, когда появится разнобой, — интересуется эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в БДД при Правительстве РФ Дмитрий Попов.