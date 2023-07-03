Ученье — тьма: Минпросвещения хочет выпускать на дороги неподготовленных водителей

В Минпросе считают, что новоиспеченные обладатели «прав» сейчас выезжают на дороги чересчур умелыми. И требуется срочно подправить программы их подготовки в автошколах. Для чего был сооружен соответствующий приказ. Его текст попал для оценки в рабочую группу Аналитического центра при Правительстве страны.
— Самое поразительное в представленном министерством приказе то, что он охватывает лишь 16 из 64 существующих программ подготовки водителя. По сути предлагается готовить водителей по новым методикам, а переподготавливать (когда, например, переучиваются с категории «В» на «С») — по-старому! Сейчас весь этот комплекс программ четко и логично увязан между собой. А как прикажете учить в автошколах, когда появится разнобой, — интересуется эксперт рабочей группы по регуляторной гильотине законодательства в БДД при Правительстве РФ Дмитрий Попов.
Среди удивительных особенностей, предлагаемых министерством новых редакций программ обучения, можно назвать сокращение часов на отработку навыков практического вождения. Для легковой категории «В», например, с нынешних 56 часов до 46. Чтобы лучше владеть машиной надо меньше на ней ездить? Парадокс! Но это еще не все: время, отведенное практическому вождению будущих вагоновожатых трамваев, вообще сокращено чуть ли не вдвое. Как и для обучающихся на категорию «СЕ» — грузовик с прицепом. Действительно: ну зачем нам сейчас квалифицированные дальнобойщики и умелые военные шоферы, перевозящие грузы в зоне СВО?
Кроме того, в ходе обучения водителей-неофитов хотят применить некие «внеаудиторной работы». Это когда курсант постигает азы путем самообразования. В том числе и приемы оказания первой медицинской помощи! Еще из курьезного: в разделе «психологическая подготовка» тему влияние алкоголя на физиологию водителя предлагается также изучать в домашних условиях. Многим должно понравиться!
Сокращение практических занятий с инструктором по вождению авторы новеллы решили с лихвой заместить наращиванием теоретической части обучения. Для будущих обладателей «прав» категории «В» с нынешних 134 часов до 208 часов. Для автошкол это означает резкий рост затрат на аренду помещений и зарплату персоналу. Итогом станет не менее резкий скачок стоимости обучения.
Возникает резонный вопрос: зачем вообще нужна эта «автошкольная революция», инициируемая Минпросвещения? Возможно, часть ответа на него кроется в том, что текст новых программ чуть ли ни копирует разработанный в 2021 году по заказу структур Минпросвета аналогичный документ. Его тогда создала контора под названием ООО «Движение без опасности» под руководством Натальи Агре. За 20 млн. бюджетных рублей.
Помнится, порядка 80% текстов, рожденных той конторкой, совпадали с действовавшими на тот момент программами обучения водителей. А все новое сводилось к удивительным предложениям вроде тех, что мы перечислили выше. В 2021 году те программы, не выдержав критики экспертов, были благополучно похоронены.
И вот какое удивительное дело: у проекта приказа Минпросвещения, который сейчас с удивлением изучают эксперты правительства, исполнителем числится некая госслужащая Чекушина Ю. А.
Пикантность ситуации в том, что в ООО «Движение без опасности» над подготовкой тех дурацких программ обучения водителей работала девушка по имени Чекушина Юлия Александровна, сокращенно Чекушина Ю. А. Возможно, именно этим «совпадением» можно объяснить внезапную и необъяснимую реинкарнацию халтурно «сляпанного» документа, принятие которого «поставит на уши» всю систему получения водительских «прав» в России.