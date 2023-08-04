Какие вопросы сотрудника ГИБДД водитель имеет право дерзко игнорировать

Чаще всего общение на дороге с полицейским сводится к минимуму: он вас остановил, представился, ознакомился с документами, пожелал «счастливого пути», и на этом все. Но когда либо внешность и поведение шофера чем-то заинтересовали служивого, либо у того «горит план» по составленным протоколам, в ход идут гаишные «игры разума». То есть правоохранитель пытается выведать у водителя какую-то информацию, которая даст ему возможность составить на последнего протокол/постановление или «развести» на взятку — по ситуации.

На подобные «наводящие вопросы» автомобилист имеет полное право не отвечать, как бы ни был убедителен стоящий перед ним служивый. Или наоборот: гражданин может развлечься, с милой улыбочкой, вежливо «троля» дорожного полицейского. Один из любимых, хотя и откровенно тупых вопросов сотрудника ДПС водителю: «как вы себя чувствуете»? Его задают, видимо, в надежде услышать признание шофера в том, то ему очень плохо с похмелья. Что позволит «оформить» гражданина за езду в нетрезвом виде. Остроумные драйверы отвечают на него так: «лучше чем вы — не дышу по полдня выхлопными газами».