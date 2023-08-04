Какие вопросы сотрудника ГИБДД водитель имеет право дерзко игнорировать

Чаще всего общение на дороге с полицейским сводится к минимуму: он вас остановил, представился, ознакомился с документами, пожелал «счастливого пути», и на этом все. Но когда либо внешность и поведение шофера чем-то заинтересовали служивого, либо у того «горит план» по составленным протоколам, в ход идут гаишные «игры разума». То есть правоохранитель пытается выведать у водителя какую-то информацию, которая даст ему возможность составить на последнего протокол/постановление или «развести» на взятку — по ситуации.
На подобные «наводящие вопросы» автомобилист имеет полное право не отвечать, как бы ни был убедителен стоящий перед ним служивый. Или наоборот: гражданин может развлечься, с милой улыбочкой, вежливо «троля» дорожного полицейского. Один из любимых, хотя и откровенно тупых вопросов сотрудника ДПС водителю: «как вы себя чувствуете»? Его задают, видимо, в надежде услышать признание шофера в том, то ему очень плохо с похмелья. Что позволит «оформить» гражданина за езду в нетрезвом виде. Остроумные драйверы отвечают на него так: «лучше чем вы — не дышу по полдня выхлопными газами».
Примерно из той же «оперы» еще более «коварный заход» сотрудника ГИБДД в отношении водителя: «когда вы последний раз выпивали»? Нормальный трезвый рулевой вполне может среагировать, скажем, фразой вроде «последний раз я еще не выпивал и не планирую».
«Строгий дядя-гаишник» иной раз любит поинтересоваться по поводу провоза запрещенных предметов и веществ — всяких наркотиков, оружия. Мы, конечно, понимаем, что кто-то может считать подобный «опрос» мощнейшим способом выявления бандитов и наркоторговцев. Но законопослушный автомобилист в ответ на него иногда желчно сообщает полицейскому, что тот «уже седьмой за день, кто останавливает с этим вопросом». И в свою очередь спросить у человека в форме, уж не сговор ли это какой?
Некоторые сотрудники ДПС порой пытаются «играть в пограничников» — когда сурово вопрошают водителя машины с иногородними номерами, куда и зачем тот движется. Можем порекомендовать заранее подготовиться к ответам, если не желаете поддерживать «ролевую игру» полицейского. Например, заявив ему, что влечение к какой-нибудь местной достопримечательности заставило вас проехать полстраны ради селфи на ее фоне. Пусть потом стоит и обалдевает от «глупости приезжих».