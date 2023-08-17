Штрафы и эвакуация: таксистам запретят парковку во дворах

Депутат направил запрос с соответствующей инициативой на имя главы российской ГИБДД — генерал-лейтенанту полиции Михаилу Черникову.

— Прошу рассмотреть возможность внесения изменений в ПДД и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут. Этого времени хватит, чтобы дождаться либо высадить пассажиров, в том числе маломобильных или с объемным багажом, решить индивидуальные вопросы водителя такси, если он оказался в жилом районе по личным делам, — сказано в послании Чернышова Черникову.

В письме также говорится, что вице-спикер Госдумы готов инициировать внесение изменений в КоАП в отношении нарушителей предлагаемого запрета. По его мнению, им должны грозить крупные штрафы и эвакуация машин на штрафстоянку.

Параллельно Чернышов предложил Минтрансу России сделать обязательным условием для выдачи лицензии на легковые пассажирские перевозки наличие собственной или арендованной парковки для всего таксопарка. Такое требование должно будет выполняться как частниками-ИП с единственной машиной, так и компаниями-владельцами сотен таксомоторов, сообщает РИА Новости.