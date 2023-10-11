ГИБДД ужесточит правила проезда пешеходных переходов

Как сообщает «Коммерсантъ», ГОСТ Р 70716−2023 с требованиями к нормам безопасности движения пешеходов вступил в силу 1 мая 2023 года. В нем описываются меры по сокращению числа ДТП с участием «безлошадных» граждан — стандарт вводит ограничение скорости перед нерегулируемыми переходами в 20 км/ч для жилых зон и 30 км/ч — для улиц и дорог местного значения, указывает формулу расчета интервала включения зеленого сигнала светофора для пешеходов, а также регламентирует вид и расположение кнопок вызова разрешающего сигнала.

Кроме того, документ содержит рекомендацию ставить камеры фотовидеофиксации в местах, где есть «повышенный риск» наезда на пешеходов, а также инструкцию по урегулированию конфликтов на участках с одновременным движением граждан и выполняющих поворот автомобилей в одной фазе светофора. Сейчас ГОСТ носит рекомендательный характер, но внесением правок в распоряжение правительства 2438-р МВД сделает его обязательным.

Вдобавок в документ внесут отдельные положения, которые позволят «повысить уровень безопасности движения при проезде пешеходных переходов». В МВД отметили, что основной задачей ГОСТ является сохранение жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении.