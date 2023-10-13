Депутаты предложили ввести единый тариф на платную парковку

Как сообщает RT, депутат Евгений Федоров направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву с предложением определить условия тарификации платных парковок и льготы в российских городах на федеральном уровне. В обращении он отметил, что сейчас стоимость услуги и категории, имеющие преференции, определяются исключительно муниципальными органами власти и не имеют федерального регулирования — поэтому могут существенно различаться.

Например, сегодня в одном городе может быть предусмотрена бесплатная парковка для многодетных семей, а в другом — нет, и там воспользоваться льготами нельзя. Да даже если они и есть, то распространяются только на местных жителей. А это, по мнению депутата, несправедливо.

— В этой связи прошу вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности разработки федерального закона в целях утверждения единообразных правил формирования тарифов на платную парковку, определения льготных условий для отдельных категорий граждан, создания федерального льготного разрешения на пользование платной парковкой, — пишет Федоров в обращении в Минтранс.