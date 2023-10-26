Как патрули ГИБДД выбирают места для своих «засад» в городе

Принципы, по которым сотрудники городской дорожной полиции выбирают места для своих «ловчих ям», не сильно сложны. Цель-то преследуется не такая уж и хитрая: оказаться там и тогда, когда наиболее вероятна встреча либо с пьяным водилой, либо с нарушителем ПДД, за которое КоАП предполагает лишение «прав». Или участки улиц, где удобно «фильтровать» таксистов и водителей каршеринга — на предмет непорядка в документах.

Наиболее перспективны в этом смысле своего рода «узкие места»: локации с достаточно интенсивным трафиком и не очень широкой проезжей частью. Идеально для таких целей подходят выезды из микрорайонов или локальные городские магистрали, связывающие соседние районы. Скажем, если в достаточно крупный «спальный» кластер можно въехать-выехать лишь по 3—4 маршрутам, полиция с большой вероятностью будет там стоять по утрам и вечером-ночью — когда особенно велик шанс «выцепить» из потока «клиента».

Бывает так, что районное гаишное начальство решает устроить локальную миниоблаву и тогда по экипажу, а то и по паре машин стоит на каждом из выездов.