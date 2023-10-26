Как патрули ГИБДД выбирают места для своих «засад» в городе

Принципы, по которым сотрудники городской дорожной полиции выбирают места для своих «ловчих ям», не сильно сложны. Цель-то преследуется не такая уж и хитрая: оказаться там и тогда, когда наиболее вероятна встреча либо с пьяным водилой, либо с нарушителем ПДД, за которое КоАП предполагает лишение «прав». Или участки улиц, где удобно «фильтровать» таксистов и водителей каршеринга — на предмет непорядка в документах.
Наиболее перспективны в этом смысле своего рода «узкие места»: локации с достаточно интенсивным трафиком и не очень широкой проезжей частью. Идеально для таких целей подходят выезды из микрорайонов или локальные городские магистрали, связывающие соседние районы. Скажем, если в достаточно крупный «спальный» кластер можно въехать-выехать лишь по 3—4 маршрутам, полиция с большой вероятностью будет там стоять по утрам и вечером-ночью — когда особенно велик шанс «выцепить» из потока «клиента».
Бывает так, что районное гаишное начальство решает устроить локальную миниоблаву и тогда по экипажу, а то и по паре машин стоит на каждом из выездов.
Но чаще «шерстят» проезжающих не везде одновременно, а «кочующим методом». То есть пара патрульных машин сначала «потусуется» полчаса-час в одной такой точке, затем в другой и так далее. Редко в подобных случаях пытаются отловить весь спектр потенциальных нарушителей.
Чаще проезжающие мимо водители могут наблюдать, как вокруг полицейского авто приткнулись сразу несколько машин в раскраске каршеринговых компаний, либо группа такси, или «джипы» и т. п. Тут все понятно: идет рейд либо по конкретным категориям нарушителей, либо по розыскной ориентировке. В таких случаях, например, водители с «выхлопом» после вчерашнего вечернего возлияния могут расслабиться — в данный момент ГИБДД не до них.
Подобные точки местным водителям, как правило, прекрасно известны. Поэтому там полиция дежурит без какого-либо четкого графика — чтобы сохранить элемент неожиданности для «потенциального клиента». Ведь человек за рулем, чувствующий за собой какой-либо грешок перед законом, при виде полиции может непроизвольно «дернуться».
Например, чуть притормозить, слегка дернуть рулем или еще каким подобным способом «проявиться» перед наметанным взглядом патрульного. После этого случается неизбежный взмах полосатого жезла — «иди-ка сюда, сладкий!»
Ради достижения того же эффекта внезапности патрули ДПС иной раз устраиваются в неожиданных местах. Скажем, на улице в глубине района, где водители не могут издали увидеть «засаду» — за резким поворотом или строением. Задача все та же — «взять на испуг». Не менее «клевые» места — неподалеку от всевозможных крупных питейно-развлекательных заведений. От них них вечером-ночью частенько отчаливают водители в состоянии опьянения — как за рулем личных авто, так и каршеринга.
Еще один тип ночной «засады» ГИБДД организует иной раз на крупных многополосных межрайонных магистралях. В такие места одновременно съезжаются по 2—5 экипажей ДПС и начинают тормозить чуть ли не все подряд проезжающие мимо автомобили. Такое «мелкое сито» иной раз приносит неплохой улов нарушителей ПДД всех типов — от неплательщиков штрафов до нетрезвых граждан и пользователей «левых» аккаунтов каршеринга.