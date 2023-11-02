Как на самом деле штрафуют водителей за остановку на «вафельной» разметке

Каких только изуверских и лютых способов не придумывают московские дорожники, чтобы заставить жителей и гостей столицы пересесть на общественный транспорт. Камеры, платная парковка и разнообразная, но исключительно запрещающая разметка. Ничто так не вдохновляет дорожные службы, как сплошные линии: их рисуют везде, а иногда даже разными цветами и целыми картинами.
Так, с 2018 года на некоторых столичных перекрестках появились так называемые вафли — набор перекрещенных линий, ограниченных прямоугольником, которые призваны бороться с заторами. Мол, не набивайтесь, перекрывая движение — получите штраф в 1000 рублей. В итоге половина водителей стоит на зеленый, а вторая половина объезжает их и выстраивается впереди, устраивая еще больший хаос на дорогах. Причина, как всегда, кроется в тандеме обстоятельств: власти не очень хорошо разъяснили, а сами водители не разобрались. В результате половина потока боится, а вторая — лезет «по головам».
На самом-то деле не так плоха «вафля», как ее малюют: забитые перекрестки, на которые некоторые особо талантливые граждане выезжают и на красный цвет, раздражают абсолютно каждого шофера. Чтобы коллапс в головах успокоить и, что немаловажно, без штрафа преодолеть перекресток с «вафлей», нужно наконец-то разъяснить алгоритм работы камер. Телеграм-канал «Фотовидеофиксатор» приводит достаточно точное и понятное резюме по перекрестку с вафельной разметкой: «В Москве штраф нарушителю придет, если его автомобиль находился на такой разметке с нулевой скоростью 5 и более секунд». «Нахождение на разметке с нулевой скоростью» — это остановка, и система фотовидеофиксации трактует ее, как статичное положение автомобиля на протяжении более пяти секунд, что подпадает под ч. 1 ст. 12.13 КоАП, как нарушение правил проезда перекрестков. Штраф, повторимся, 1000 ₽.
Также обязательным условием вынесения постановления должен быть разрешающий сигнал светофора тому потоку, которому водитель «на вафле» перекрывает движение. «Контроль проезда перекрестков — „сложное“ нарушение с точки зрения формирования доказательной базы. Именно поэтому за „вафельницами“ следит не одна, а две и более камер — в зависимости от сложности перекрестка и многополосности дорог», — передает «Фотовидеофиксатор».
Первая камера «ведет» машину и фиксирует остановку на время более пяти секунд в то время, когда светофор меняет сигнал с зеленого на красный. Одновременно на пересекаемой улице производится фиксация второго транспортного средства, которому создается помеха. Вместе с постановлением о штрафе водители получат сразу шесть фотографий с разных ракурсов, а камера еще и снимает видео с «проступком».
Итак, что имеем на выходе: во-первых, ни остановка автомобиля менее чем на пять секунд, ни срабатывание стоп-сигналов к формированию состава нарушения камерой не приведут. Камера, напомним, никого не штрафует, это прерогатива исключительно сотрудника ЦАФАБ. Во-вторых, моргающий желтые сигнал светофора автоматически обнуляет разметку — на перекрестке должен быть исправный семафор. В-третьих, нет фотографий в штрафе — есть обжалование на «Госуслугах». Вывод прост: бояться перекрестков с «вафельной» разметкой не надо, они ничем не отличаются от всех остальных. А вот Правила дорожного движения знать нужно: причем и в целом, и в частностях. На дороге пригодится.