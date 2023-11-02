Как на самом деле штрафуют водителей за остановку на «вафельной» разметке

Каких только изуверских и лютых способов не придумывают московские дорожники, чтобы заставить жителей и гостей столицы пересесть на общественный транспорт. Камеры, платная парковка и разнообразная, но исключительно запрещающая разметка. Ничто так не вдохновляет дорожные службы, как сплошные линии: их рисуют везде, а иногда даже разными цветами и целыми картинами.

Так, с 2018 года на некоторых столичных перекрестках появились так называемые вафли — набор перекрещенных линий, ограниченных прямоугольником, которые призваны бороться с заторами. Мол, не набивайтесь, перекрывая движение — получите штраф в 1000 рублей. В итоге половина водителей стоит на зеленый, а вторая половина объезжает их и выстраивается впереди, устраивая еще больший хаос на дорогах. Причина, как всегда, кроется в тандеме обстоятельств: власти не очень хорошо разъяснили, а сами водители не разобрались. В результате половина потока боится, а вторая — лезет «по головам».

На самом-то деле не так плоха «вафля», как ее малюют: забитые перекрестки, на которые некоторые особо талантливые граждане выезжают и на красный цвет, раздражают абсолютно каждого шофера. Чтобы коллапс в головах успокоить и, что немаловажно, без штрафа преодолеть перекресток с «вафлей», нужно наконец-то разъяснить алгоритм работы камер. Телеграм-канал «Фотовидеофиксатор» приводит достаточно точное и понятное резюме по перекрестку с вафельной разметкой: «В Москве штраф нарушителю придет, если его автомобиль находился на такой разметке с нулевой скоростью 5 и более секунд». «Нахождение на разметке с нулевой скоростью» — это остановка, и система фотовидеофиксации трактует ее, как статичное положение автомобиля на протяжении более пяти секунд, что подпадает под ч. 1 ст. 12.13 КоАП, как нарушение правил проезда перекрестков. Штраф, повторимся, 1000 ₽.