Правительство не разрешило водителям «оплачивать» штрафы ГИБДД обязательными работами

Сегодня «попасть» на принудительные работы можно и за неоплату административного штрафа — вот только непосредственно от оплаты это все равно не освобождает. Водителю придется и потрудиться, и погасить долг. Законопроект, направленный в правительство для отзыва, предлагал изменить этот порядок и позволить гражданам отказываться от денежных расчетов — как говорится, денег нет, но руки на месте, так что готов отработать наказание. Эксперты сочли эту идею вполне работоспособной, а правительство ее не поддержало, сообщает «Российская газета».

«Следует учитывать, что такой вид наказания, как обязательные работы, является существенно более строгим видом наказания, чем административный штраф. Обязательные работы назначаются исключительно судьей, что делает невозможной реализацию предлагаемого законопроектом механизма замены в случаях назначения административного штрафа иными субъектами административной юрисдикции», — отмечается в отзыве.

Кроме того, в правительстве подчеркнули, что «предлагаемое законопроектом изменение противоречит основополагающим подходам в области правового регулирования административной ответственности».