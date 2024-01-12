Суд запретил водителям-виновникам ДТП оправдываться темнотой и плохой погодой

Как сообщает «Российская газета», суд рассматривал дело одного из жителей Коми, который сбил пешехода на обочине дороги в темное время суток. От полученных травм тот скончался, а водителя в итоге отправили на полтора года в колонию. Он попытался оспорить приговор в вышестоящем суде, поскольку был уверен, что пешеход виноват сам — к тому же, как показала экспертиза, погибший был пьян. Кроме того, автомобилист подчеркивал, что на дороге отсутствовало освещение, и нетрезвого гражданина он заметил слишком поздно. Но кассационный суд все его доводы отклонил.

Ни темное время суток, ни плохая погода, ни отсутствие освещения не оправдывают водителя, подчеркнул судья, поскольку он в любом случае обязан учитывать все факторы. Сложная дорожная обстановка — не основание для смягчения наказания в случае аварии, а повод снизить скорость и быть особенно внимательным.

— Неблагоприятные дорожные условия, а именно — отсутствие освещения и наличие лужи, не лишали водителя возможности вести автомобиль со скоростью, обеспечивающей постоянный контроль за движением, — подчеркнули в суде.