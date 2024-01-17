Верховный суд не запрещал ездить без номеров до регистрации в ГИБДД

Итак, Верховный суд РФ действительно поддержал решение нижестоящего суда о запрете на управление автомобилем без регистрационных знаков. Как известно, по закону новый собственник должен зарегистрировать машину в 10-дневный срок после покупки, чем с удовольствием пользуются некоторые особо хитрые водители. Чтобы не ставить машину на учет в ГИБДД и безнаказанно рассекать по дорогам без номеров, они просто переписывают договор купли-продажи каждые 10 дней и предъявляют его инспектору ДПС — дескать, вот, командир, «ласточку» эту я только вчера приобрел и до ГИБДД еще попросту не доехал.

Именно так и попытался оправдаться водитель ввезенного из Киргизии в Омск автомобиля Toyota — он не стоял на учете и ездил без номеров, а сотруднику ГИБДД он показал ДКП, даты которого укладывались в отведенный законом срок. Дело было в декабре 2022 года. Но тут всплыл неприятный нюанс — за водителем числился штраф, выписанный еще в апреле того же года — сюрприз! — на тот же самый автомобиль. Выходит, все это время владелец Toyota ездил на ней незаконно. Суд назначил ему штраф в 5000 рублей, который он еще попытался оспорить в нескольких судах. Разумеется, безрезультатно.

Так что можно расслабиться — никаких эвакуаторов для постановки на учет по-прежнему не нужно. Если у вас, конечно, есть ДКП с «честными» датами.