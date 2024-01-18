В России появились камеры ГИБДД, штрафующие водителей за неожиданное нарушение ПДД

Московские власти объявили о вводе в эксплуатацию первой камеры, следящей за тем, как автомобилисты выполняют требование ПДД пропускать пассажиров наземного транспорта. Ее установили на улице Свободы. Там трамвайные пути проложены по центру проезжей части, из-за чего граждане для посадки/высадки вынуждены заходить в «опасную зону» между тротуаром и трамваем.

Рядом с одной из остановок на улице Свободы смонтирован комплекс автоматической фиксации, «стреляющий» в заднюю часть автомобилям. Штрафы будут «прилетать» владельцам тех машин, которые двигаются мимо трамвая в тот момент, когда люди находятся на проезжей части или пока на корме электровагона горит транспарант «Внимание, пассажир!».

Штраф за непропуск пассажира общественного транспорта составляет 1500 рублей — по статье 12.18 КоАП за «непредоставление преимущества в движении пешеходам». Московский ЦОДД обещает установить подобные камеры и на других трамвайных остановках города.