В России появились камеры ГИБДД, штрафующие водителей за неожиданное нарушение ПДД

фото АвтоВзгляд
Столичный Дептранс отчитался об установке уникального комплекса автоматической фиксации. Он «обилечивает» водителей за непропуск пешеходов на трамвайных остановках.
Максим Строкер

Московские власти объявили о вводе в эксплуатацию первой камеры, следящей за тем, как автомобилисты выполняют требование ПДД пропускать пассажиров наземного транспорта. Ее установили на улице Свободы. Там трамвайные пути проложены по центру проезжей части, из-за чего граждане для посадки/высадки вынуждены заходить в «опасную зону» между тротуаром и трамваем.

Рядом с одной из остановок на улице Свободы смонтирован комплекс автоматической фиксации, «стреляющий» в заднюю часть автомобилям. Штрафы будут «прилетать» владельцам тех машин, которые двигаются мимо трамвая в тот момент, когда люди находятся на проезжей части или пока на корме электровагона горит транспарант «Внимание, пассажир!».

Штраф за непропуск пассажира общественного транспорта составляет 1500 рублей — по статье 12.18 КоАП за «непредоставление преимущества в движении пешеходам». Московский ЦОДД обещает установить подобные камеры и на других трамвайных остановках города.

штрафы, ПДД, пешеходы, КоАП, безопасность дорожного движения, ГИБДД
18 января 2024
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