Депутат Нилов возмутился решением Госдумы защитить частные камеры фотофиксации

— Частные владельцы камер используют различные методы для «увеличения доходности» — например, устанавливают их на участках, где водители незначительно превышают скорость из-за неправильной организации движения, либо нарушения фиксируются с нарушением процедур, — заявил порталу «АвтоВзгляд» глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Все это приводит к ошибочным штрафам, которые водителям проще оплатить, чем обжаловать. Мы считаем, что омплексы должны принадлежать только государству или муниципальным структурам, частники не должны заниматься этим. Массовое издевательство над автомобилистами надо заканчивать…

При этом в беседе с корреспондентом портала «АвтоВзгляд» г-н Нилов рассказал, что работа над законопроектом продолжится и документ будет доработан. По его словам, необходимые ограничения нужно вносить в закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности».

Между тем, напомним, сегодня группировка дорожных камер в стране насчитывает около 30 000 устройств. И подавляющее большинство из низ принадлежит именно принадлежит частникам. Понятно поэтому, что камерное лобби в Госдуме и других властных коридорах категорически против оеально «народной» инициативы ЛДПР: коммерсанты не готовы потерять миллиарды рублей…