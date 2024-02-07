Подмосковные власти будут штрафовать и эвакуировать авто без ГИБДД

Власти Московской области получили полномочия самостоятельно, без привлечения ГИБДД, выписывать штрафы нарушителям правил парковки и эвакуировать автомобили собственными силами. Соответствующее постановление подмосковного правительства вступило в силу сегодня, 7 февраля.

Как сообщает «Коммерсантъ», 22 января кабинет министров утвердил соглашение, передающее подмосковным властям от МВД полномочия по рассмотрению дел по части 4 статьи 12.16 КоАП, а с сегодняшнего дня областной Минтранс и Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий получили право принимать правовые акты, необходимые для выполнения новых функций.

Штраф для нарушителей парковки в Подмосковье составит 1500 рублей. Если знак оборудован табличкой «Работает эвакуатор», машину отправят на штрафстоянку.

В правительстве Подмосковья рассказали, что с нарушителями правил остановки и стоянки будут бороться более 200 сотрудников, которые возьмут под контроль ситуацию на дорогах общего пользования, а также во внутриквартальных и внутридворовых проездах. Их вооружат видеорегистраторами, планшетами для фиксации правонарушений и составления административных дел, а также портативными принтерами для распечатки протоколов на месте.

Эти меры должны помочь властям увеличить ежедневное количество штрафов за нарушение парковки с нынешних 300 как минимум до 2000.