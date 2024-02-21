Обязан ли водитель при общении с гаишниками снимать головной убор и очки

Многие водители – в зависимости от сезона – ездят за рулем в шапке, капюшоне или бейсболке, а также в очках, причем не только в солнцезащитных. Нужно ли снимать головной убор или «окуляры» при общении с сотрудниками ГИБДД в ходе остановки на дороге для проверки документов, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Начнем, пожалуй, с очков, ведь многие водители носят их по причине не очень хорошего зрения, что не исключает управление автомобилем, если шофер успешно прошел медицинскую комиссию перед получением «прав».

К слову, на «корочках» старого образца ставилась пометка «очки или линзы обязательны», при этом самого «рулевого» фотографировали на удостоверение без «окуляров». Поэтому блюстители дорожного порядка с целью идентифицировать личность по внешним признакам спокойно могли потребовать от «драйвера» снять очки в ходе проверки документов.

Сейчас же автомобилистов со слабым зрением снимают непосредственно в очках, указывая в удостоверении аббревиатуру GCL, которая соответствует международным стандартам медицинских показаний к допуску граждан к вождению авто. Впрочем, как и на старых «правах», Glasses or contact lenses в переводе с английского означает «очки или контактные линзы». Вот только снимать «шторы» с глаз водителю при встрече с инспектором ДПС не понадобится.

Фото globallookpress.com

Другое дело – солнцезащитные очки, которые довольно часто используют водители за рулем. Для того, чтобы идентифицировать гражданина остановленной машины, придорожные полицейские вправе попросить последнего снять аксессуар с носа. Вот только не стоит путать понятия «попросить» и «потребовать»!

Закон не запрещает водителям управлять автомобилем в таких очках, как и не позволяет гаишникам требовать снять их при проверке документов. Иными словами, шофер сам для себя решает, удовлетворять ли просьбу стража порядка или же нет.

За отказ пойти навстречу гаишнику в этом вопросе, «пилота» к ответственности не привлекут. Хотя подобное поведение может легко спровоцировать дополнительную проверку и водителя, и его авто. А там уж, как говорится, как карта ляжет.

Фото globallookpress.com

Что касается головного убора, то и тут сотрудники ГИБДД никакого права требовать снять шапку, кепку или капюшон не имеют. Однако нельзя не согласиться, что идентифицировать внешность водителя с надвинутыми на глаза шляпой или козырьком (собственно, как и в пресловутых темных очках) служивым довольно сложно.

Поэтому они могут обратиться к шоферу с просьбой снять шапку или кепи для того, чтобы удостовериться в подлинности документа, соответствующего лицу, управляющему машиной. Автомобилистам, которым бояться нечего, лучше не испытывать судьбу и выполнить просьбу полицейских.

В противном случае, как уже было сказано, вы лишь спровоцируете более пристальное внимание к себе гайцов. Тем более, что в ряде случаев водители маскируют под очками и кепками глаза, блестящие от «запрещенки» или недавнего застолья. А инспекторы, естественно, прекрасно об этом знают.