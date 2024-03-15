Штрафы под лупой: новый закон о камерах ГИБДД очень больно ударит по водителям

Вступающий 1 сентября в силу федеральный закон ФЗ-197, устанавливающий общие правила для дорожных камер, должен по задумке его авторов привести – удивительное дело! – к их единообразию. На всех российских дорогах во всех без исключения регионах Российской Федерации следует вести работу исключительно по этому ФЗ и никак иначе. Звучит здорово, не поспоришь. Но вчитавшись в документ, приходит осознание иной великой и вечной истины: лучшее – враг хорошего. Почему, объясняют эксперты портала «АвтоВзгляд».

Россия – самая большая страна на свете и другие страны ей завидуют: одни только 9 часовых поясов чего стоят. Дороги – неотъемлемая и системообразующая структура, без которых столь обширное государство существовать просто не может. И они остро требуют наведения порядка.

Причем дело не только в качестве асфальта и количестве полос: дорожная инфраструктура также нуждается в едином стандарте, неизменном в любой точке страны. Так что обновление законодательства в этой сфере видится логичным. Все же ради безопасности дорожного движения и никак иначе.

Закон – законом, но сконцентрируем внимание на проекте постановления МВД, которое ведомство буквально на днях разместило на сайте regulation.gov.ru: «Об утверждении Порядка передачи, приема и обработки информации, указанной в подпункте «б» пункта 2 ч. 9 и ч. 12 ст. 221 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Фото globallookpress.com

Ознакомились с документом и поняли, что преклонившись перед острым желанием совместить все хорошее, искоренив все плохое, авторы перегнули палку, напичкав документ своеобразными решениями. Получилось хайпово, но контрпродуктивно. Например, требуется передавать информацию с камер непосредственно на серверы МВД без промежуточного серверного оборудования. В смысле? Есть же единая федеральная система «Паутина» – это не сервер ли МВД? Все данные с камер поступают именно в «Паутину» – напрямую и сразу. Тогда о чем говорят авторы постановления?

Едем дальше: известно, что полученная с дорожных камер информация используется не только для вынесения штрафов. Данные с камер помогают транспортным властям управлять интеллектуальными транспортными системами, которые борются с пробками, оптимизируют движение и пытаются сберечь водительские нервные клетки.

Но в постановлении говорится, что нельзя будет данные с камер получать региональщикам – запрет на взаимодействие с «Паутиной». Полагаю, направление ИТС, которое не может функционировать без поступающей с камер информации, мы закрываем? Мало дорожных заторов, народ слишком быстро доезжает с работы домой? Не порядок! Всем встать в пробку!

Фото globallookpress.com

На сладкое – о водителях: теперь-то мы точно получим всю «необходимую» информацию. В новом постановлении о штрафе будет целый ворох почти интимных подробностей: о средстве фиксации (уникальный идентификатор оборудования фотовидеофиксации (далее – видеодатчик); о характеристиках средств фиксации (наименование, идентификатор, тип, модель, заводской номер, состояние, периоды работоспособности (неработоспособности); данные о видеодатчике (видеодатчиках), входящих в состав средств фиксации, иные данные (при наличии); о документах на средство фиксации (свидетельства об утверждении типа средств измерений, сведения о метрологической поверке, иные данные (при наличии).

Один вопрос: а зачем нам, водителям, эта информация? Что она дает? Правильный ответ – ничего. Как ее применить? Никак. Зато ряды и колонки букв да цифр в стандартной и утвержденной форме штрафного постановления, которое, заметим, никто менять не собирается, займут место фотографий!

Фото портала АвтоВзгляд.

Конечно, снимки останутся, но будут крошечного размера и столь посредственного качества, что рассмотреть, убедиться, мой ли это вообще автомобиль или чужой, будет проблематично. Разглядеть мелкие детали, вроде телефона в руке или ремня безопасности – просто невозможно.

Обжаловать? Я вас умоляю, с таким же успехом можно заходить на глиссаду по пачке сигарет. Пример предстоящего кадра для осознания последствий «насыщения постановления информацией» прикладываем.

На выходе мы получим не «золотой стандарт», а хаос, решение которого займет месяцы. А потом – признание и вежливый «откат» назад. Работает? Справляется со своей задачей? Не лезь! А полезешь – точно останутся лишние детали со всеми вытекающими. Мы снова сталкиваемся с хорошими идеями теоретиков, которые, увы, разобьются о скучную, но всеобъемлющую действительность. Никогда такого не было, и вот опять.