В России изменились правила получения «прав»

С 1 апреля инспекторы ГИБДД начали принимать практические экзамены у кандидатов в водители по новым правилам. Предполагается, что они упростят процедуру получения заветной розовой карточки, но не для всех.

Нововведения установлены поправками к закону «О безопасности дорожного движения», свежем варианте постановления правительства №1097 «О допуске к управлению транспортными средствам» и скорректированном административном регламенте МВД (приказ №80). Теперь к экзаменам не допустят курсантов автошкол, не имеющих действующего заключения ГИБДД о соответствии учебно-материальной базы. Кроме того, не смогут обзавестись «правами» лица, получившие повестку в военкомат.

Немного изменилась и сама процедура экзамена — для иных категорий. Для «А» и «М» (мотоциклы и мопеды) отменено упражнение «Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места», но добавлена «Колейная доска». Для категории «B» (легковые автомобили) теперь необязательны «обгон или опережение» — если выполнить эти маневры невозможно, инспектор не должен их требовать. Что касается категории «D» (автобусы), то открыть ее смогут только те водители, что имеют за плечами минимум год стажа «B» или «С» (грузовики). А автомобилисты с категориями «B» и «CE» (грузовик с прицепом) автоматически получат «BE» (легковой автомобиль с прицепом).

С 1 апреля допустимое количество штрафных баллов во время экзамена выросло с 5 до 7, скорректирован «вес» отдельных ошибок и стало более прозрачным понятие «неуверенно пользовался органами управления транспортного средства». Кроме того, теперь на переднем пассажирском месте экзаменационного авто за дублирующими педалями может находиться инструктор автошколы.

Если сдать «практику» с первой попытки не удалось, то следующие три пересдачи возможны с интервалами не менее 7 дней, а вот четвертую по новым правилам могут назначить даже через 6-9 месяцев.

В Госавтоинспекции утверждают, что нововведения не облегчат экзамен неподготовленным курсантам. Всем же остальным — тем кандидатам в водители, что волнуются и допускают мелкие ошибки из-за стресса — станет проще, и у них появится больше шансов сдать «практику» с первого раза.