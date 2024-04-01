Эксперты объяснили, почему камеры часто штрафуют даже пристегнутых водителей

Автомобильные компании уже более 50 лет инвестируют миллиарды в безопасность водителя и пассажиров, а найти современный автомобиль, не оснащенный ремнем безопасности уже невозможно. Этот элемент является обязательным и фундаментальным для всей системы SRS. Однако водители по всему миру имеют свое мнение, что регулярно приводит к неприятностям. В самом лучшем исходе — просто к штрафу. Но бывают и куда более тяжелые последствия. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Заставить водителя и пассажиров пристегнуться — та еще задачка: одному жмет, другому давит, третьему — одежду мнет. Обманки, чтобы машина не ругалась, продаются в каждом магазине, а особо ушлые умельцы научились продевать ключевой элемент пассивной безопасности автомобиля за креслом. Сколько полицейский замечаний не делал — воз и ныне был там, если бы дорожные камеры не начали массово фиксировать это нарушение.

Штраф в 1000 рублей, который даже со скидкой ощутим для большинства российских водителей, дело свое сделал: начали пристегиваться на переднем ряду, что уже позитивная тенденция. Но и тут нашлись умники, решившие сделать «поудобнее», но комплексы видеофиксации самодеятельности не оценили.

Правило использования ремня безопасности прописаны достаточно строго: лента должна плотно прилегать к телу, проходя через середину плеча. Ремень — не украшение, а метод сбережения здоровья в случае аварии, поэтому так и только так. Но некоторые индивидуумы сочли, что можно, дабы снять натяг на телесах, а так же сохранить сюртук, пропустить ремень подмышкой.

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Пристегнут? Все хорошо, можно ехать. Но в таком случае система безопасности не сработает корректно, ремень не сдержит резкий кивок, а подушка безопасности прилетит прямиком в лицо со скоростью около 300 км/ч. Что будет в этот момент с шейными позвонками, носом, солнцезащитными очками и сережкой в губе — расскажут врачи, но одно можно утверждать со всей уверенностью: ничего хорошего.

Именно на такое использование ремня безопасности настроена камеры фото- и видеофиксации. Пропустил подмышкой — получил штраф, а доказывать потом, что водитель и передний пассажир были пристегнуты, просто решили устроиться поудобнее и пренебрегли требованиями автопроизводителей, будет очень сложно. Если вообще возможно: камера видит ремень именно на плече, причем в какой бы одежде ни был человек.

Комплексы оснащены инфракрасной подсветкой, так что история про засвет — не более чем байка для малограмотных. Обмануть систему и сберечь собственные деньги, конечно, можно, есть точная инструкция как это сделать максимально продуктивно и доступно. Более того — совершенно бесплатно: просто пристегнуть ремень безопасности как того требуют ПДД. Хитро, не правда ли?