В России снова изменят состав автоаптечек

Как сообщает «Коммерсант», Минздрав разработал проект поправок в требования к автоаптечкам. Вернуть лекарства не предлагается, но зато в комплект предложено включить и сделать обязательными спасательное изотермическое одеяло размером не менее 160х210 см, хирургические ножницы, загубник/покрытие для сердечно-легочной реанимации, а также эластичные бинты. Такой выбор законотворцы объясняют тем, что новые компоненты помогут повысить эффективность оказания первой помощи и снизить смертность на дорогах.

Напомним, в последний раз состав автоаптечек корректировался в 2020 году — тогда из набора убрали узкие бинты и бактерицидные пластыри, но добавили нестерильные маски и дополнительные перчатки. При этом с весны 2023-го автомобильные аптечки стали необязательными для легковых автомобилей, мотоциклов с колясками, автобусов и грузовиков.