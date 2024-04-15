3189

Власти одобрили ужесточение штрафов для пользователей электросамокатов

Петля вокруг СИМ продолжает затягиваться

Российские законотворцы предложили очередную меру по борьбе с нарушителями Правил дорожного движения, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ). Если все пойдет по плану, то их ждут ужесточенные и новые штрафы.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Власти одобрили ужесточение штрафов для пользователей электросамокатов

Правительство России одобрило идею введения новых штрафов за нарушение Правил дорожного движения владельцами электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев и прочих моноколес, которые подпадают под категорию СИМ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабмина, весь вопрос — в соразмерности наказания совершенному проступку.

— Необходимо соотнести размер предусмотренного законопроектом административного штрафа за нарушение требований ПДД РФ для лиц, использующих для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений, — говорится в документе.

Если поправки будут приняты, то за пьяную езду на СИМ или отказ от медосвидетельствования будут штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей, а за оставление места ДТП — от 4 до 5 тыс. рублей. Кроме того, введут наказания за превышение скорости (от 800 рублей до 5 тыс. рублей) и другие нарушения ПДД самокатчиками и прочими пользователями СИМ.

Напомним, ранее стало известно, что столичные камеры фиксации нарушений ПДД начали отслеживать электросамокаты — одна кикшеринговая компания повесила на свои «машины» крупные номера.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги