Власти одобрили ужесточение штрафов для пользователей электросамокатов

Российские законотворцы предложили очередную меру по борьбе с нарушителями Правил дорожного движения, которые используют средства индивидуальной мобильности (СИМ). Если все пойдет по плану, то их ждут ужесточенные и новые штрафы.

Правительство России одобрило идею введения новых штрафов за нарушение Правил дорожного движения владельцами электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев и прочих моноколес, которые подпадают под категорию СИМ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабмина, весь вопрос — в соразмерности наказания совершенному проступку.

— Необходимо соотнести размер предусмотренного законопроектом административного штрафа за нарушение требований ПДД РФ для лиц, использующих для передвижения СИМ, со степенью общественной вредности соответствующих правонарушений, — говорится в документе.

Если поправки будут приняты, то за пьяную езду на СИМ или отказ от медосвидетельствования будут штрафовать на сумму от 20 до 30 тыс. рублей, а за оставление места ДТП — от 4 до 5 тыс. рублей. Кроме того, введут наказания за превышение скорости (от 800 рублей до 5 тыс. рублей) и другие нарушения ПДД самокатчиками и прочими пользователями СИМ.

Напомним, ранее стало известно, что столичные камеры фиксации нарушений ПДД начали отслеживать электросамокаты — одна кикшеринговая компания повесила на свои «машины» крупные номера.