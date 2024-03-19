На электросамокаты повесят номера

В 2024 году любителей с ветерком прокатиться на электросамокате, игнорируя Правила дорожного движения, ждет неприятный сюрприз. Популярный кикшеринговый сервис Whoosh анонсировал внедрение номеров, которые позволят камерам фиксировать нарушения.

В Санкт-Петербурге и Москве в новом сезоне на улицы выйдут обновленные электросамокаты, причем в столице они получат крупные индивидуальные номера. Изготовленные из гибкого износостойкого пластика таблички по ширине соответствуют габаритам самоката, но при этом индивидуальный номер устройства будет распознаваться так же легко, как и регзнаки автомобилей. В компании подчеркивают, что сделано это специально для облегчения фиксации нарушений камерами.

Кроме того, Whoosh намерен контролировать и поездки двух и более человек одновременно на одном самокате. Как заявляет кикшеринговый сервис, в 2023 году тестировалась система определения езды вдвоем, чтобы довести ее до максимальной точности выявления инцидентов, а в этом сезоне появится новая технология. Отметим, что поездки нескольких человек на одном самокате являются одним из самых распространенных нарушений ПДД и одной из главных причин аварий.

Напомним, по действующему законодательству водителям СИМ, нарушившим ПДД, грозит штраф от 800 до 1500 рублей, но, как портал «АвтоВзгляд» сообщал ранее, власти выступают за ужесточение санкций — вплоть до ареста на 15 суток за повторное превышение скорости. Кроме того, в Москве за самыми популярными у самокатчиков маршрутами для катания теперь следят новые камеры ЦОДД.