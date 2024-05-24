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За сокрытие госномеров будут лишать «прав» на полтора года

Соответствующий законопроект уже поступил в Госдуму

Госдума получила на рассмотрение от Правительства России законопроект, который предусматривает серьезное ужесточение наказания за сокрытие регистрационных знаков. По мнению инициаторов, существующие меры слишком мягкие, а потому многие водители пренебрегают правилами.

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Автор
Максим Орлов

Изображение За сокрытие госномеров будут лишать «прав» на полтора года

Сегодня за сокрытие госномера автомобилисту грозит штраф до 5000 рублей либо лишение «прав» на срок до 3 месяцев. Но такое наказание не останавливает любителей анонимно нарушать Правила дорожного движения — по официальной статистике МВД, число административных штрафов, выписанных по ч. 2 ст. 12.2 КоАП, с 2018 по 2023 годы выросло в полтора раза. И чтобы остановить эту тенденцию, власти намерены пойти на ужесточение мер.

Так, новый законопроект предлагает вынести сокрытие регзнаков в отдельный состав, предусматривающий только лишение «прав» — на срок от одного до полутора года. Кроме того, если инициатива получит поддержку, более строгим станет наказание и по вышеупомянутой ч. 2 ст. 12.2 КоАП (управление ТС без госномеров): за повторное нарушение В/У будут отбирать не на 1-3 месяца, а на 1,5 года.

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