За сокрытие госномеров будут лишать «прав» на полтора года

Госдума получила на рассмотрение от Правительства России законопроект, который предусматривает серьезное ужесточение наказания за сокрытие регистрационных знаков. По мнению инициаторов, существующие меры слишком мягкие, а потому многие водители пренебрегают правилами.

Сегодня за сокрытие госномера автомобилисту грозит штраф до 5000 рублей либо лишение «прав» на срок до 3 месяцев. Но такое наказание не останавливает любителей анонимно нарушать Правила дорожного движения — по официальной статистике МВД, число административных штрафов, выписанных по ч. 2 ст. 12.2 КоАП, с 2018 по 2023 годы выросло в полтора раза. И чтобы остановить эту тенденцию, власти намерены пойти на ужесточение мер.

Так, новый законопроект предлагает вынести сокрытие регзнаков в отдельный состав, предусматривающий только лишение «прав» — на срок от одного до полутора года. Кроме того, если инициатива получит поддержку, более строгим станет наказание и по вышеупомянутой ч. 2 ст. 12.2 КоАП (управление ТС без госномеров): за повторное нарушение В/У будут отбирать не на 1-3 месяца, а на 1,5 года.