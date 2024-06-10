Законопроект о штрафах за опасное вождение направили в Госдуму

Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, повлекших создание водителем угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств или сооружений, причинение другого материального ущерба уже в ближайшем будущем будет караться по закону. Законопроект об административной ответственности за опасное вождение внесли в Госдуму.

— Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы. Хватит. За опасное вождение — реальная ответственность. С учетом положительного отзыва правительства надеюсь на поддержку большинства коллег-депутатов — проблема агрессивного и, к сожалению, на сегодняшний день фактически безнаказанного поведения на дороге давно нуждается в решении, — написал у себя в telegram-канале один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из фракции ЛДПР.

Поправки подразумевают внесение в главу 12 КоАП РФ новой статьи 12.38, в которой будет прописан административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей за опасное вождение. А за повторное нарушение, если законопроект примут в том виде, что направили в Госдуму, водитель может даже лишиться «прав» — на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, что термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году, но с тех пор, несмотря на постоянное обсуждение, никаких санкций за это нарушение в российском законодательстве прописано не было.