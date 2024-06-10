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Законопроект о штрафах за опасное вождение направили в Госдуму

В КоАП РФ могут появиться новые наказания

Неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом действий, повлекших создание водителем угрозу гибели или ранения людей, повреждения транспортных средств или сооружений, причинение другого материального ущерба уже в ближайшем будущем будет караться по закону. Законопроект об административной ответственности за опасное вождение внесли в Госдуму.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Законопроект о штрафах за опасное вождение направили в Госдуму

— Дорожные агрессоры долго и безнаказанно беспредельничали на трассах. «Шашки», внезапные перестроения, резкое торможение без повода, прочие «педагогические» приемы. Хватит. За опасное вождение — реальная ответственность. С учетом положительного отзыва правительства надеюсь на поддержку большинства коллег-депутатов — проблема агрессивного и, к сожалению, на сегодняшний день фактически безнаказанного поведения на дороге давно нуждается в решении, — написал у себя в telegram-канале один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из фракции ЛДПР.

Поправки подразумевают внесение в главу 12 КоАП РФ новой статьи 12.38, в которой будет прописан административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей за опасное вождение. А за повторное нарушение, если законопроект примут в том виде, что направили в Госдуму, водитель может даже лишиться «прав» — на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, что термин «опасное вождение» появился в ПДД еще в 2016 году, но с тех пор, несмотря на постоянное обсуждение, никаких санкций за это нарушение в российском законодательстве прописано не было.

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