13

Автомобили инвалидов запретят отправлять на штрафстоянки

Проект соответствующих поправок в КоАП уже внесли в Госдуму

Депутаты Госдумы подготовили очередные поправки в «автомобильную» главу КоАП РФ. На сей раз законотворцы предлагают пересмотреть условия эвакуации автомобилей инвалидов, сократив перечень нарушений, за которые машины будут перемещаться на штрафстоянки.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Автомобили инвалидов запретят отправлять на штрафстоянки

— Просто представьте, в какие усилия затем (после эвакуации — прим. ред.) обходится, к примеру, инвалиду-колясочнику визит в ГАИ, на штрафстоянку... А если знаки противоречат разметке? А если искусственная «дорожная ловушка»? — написал в своем telegram-канале автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инициаторы убеждены, что транспортные средства с соответствующей наклейкой в случае нарушения правил парковки нужно не эвакуировать на штрафстоянку, а всего-навсего перемещать в другое место неподалеку — где автомобиль не будет создавать препятствий иным водителям и пешеходам. Владельца машины планируют о таком оповещать — посредством SMS-сообщения на номер телефона, привязанный к профилю на портале Госуслуг.

Впрочем, это касается не всех ситуаций — только «легких». Если нарушение грубое — скажем, у шофера нет документов на автомобиль или же он нетрезв — то машина инвалида, несмотря на наклейки, все-таки отправится на штрафстоянку со всеми вытекающими.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует