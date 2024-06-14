Автомобили инвалидов запретят отправлять на штрафстоянки

Депутаты Госдумы подготовили очередные поправки в «автомобильную» главу КоАП РФ. На сей раз законотворцы предлагают пересмотреть условия эвакуации автомобилей инвалидов, сократив перечень нарушений, за которые машины будут перемещаться на штрафстоянки.

— Просто представьте, в какие усилия затем (после эвакуации — прим. ред.) обходится, к примеру, инвалиду-колясочнику визит в ГАИ, на штрафстоянку... А если знаки противоречат разметке? А если искусственная «дорожная ловушка»? — написал в своем telegram-канале автор законопроекта глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Инициаторы убеждены, что транспортные средства с соответствующей наклейкой в случае нарушения правил парковки нужно не эвакуировать на штрафстоянку, а всего-навсего перемещать в другое место неподалеку — где автомобиль не будет создавать препятствий иным водителям и пешеходам. Владельца машины планируют о таком оповещать — посредством SMS-сообщения на номер телефона, привязанный к профилю на портале Госуслуг.

Впрочем, это касается не всех ситуаций — только «легких». Если нарушение грубое — скажем, у шофера нет документов на автомобиль или же он нетрезв — то машина инвалида, несмотря на наклейки, все-таки отправится на штрафстоянку со всеми вытекающими.